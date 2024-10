Allerschutzheiligen-Event in Final Fantasy XIV: Festliche Quests und Belohnungen bis November

Das Gruseln in dem bekannten MMORPG Final Fantasy XIV Online beginnt mit dem Allerschutzheiligen-Event. Das Event ist schon im vollen Gange und wird bis zum 4. November 2024 laufen. Spieler können sich auf Städte und Wohngebiete in Eorzea freuen, die festlich geschmückt sind, und auch unheimliche Kreaturen nehmen am Event teil.

Neue Quests und festliche Aktivitäten

Allerschutzheiligen ist in der Tradition der Zwölf, den Gottheiten Eorzeas, verwurzelt. Früher war das Allerschutzheiligen eine Zeit der Furcht in Eorzea, doch nun verkleiden sich ihre Bewohner in Kostümen und verbreiten Spaß und Feierlichkeiten. Spieler können an speziellen Quests teilnehmen, die den Schutz von Eorzea mit den Festlichkeiten verbinden. Dieses Jahr können sich Spieler auf die Quest "Ein Kampf um Äther und Anerkennung" freuen, die spannende neue Aufgaben bieten wird. Zusätzlich werden zahlreiche festliche Aktivitäten, wie das Sammeln von Event-exklusiven Gegenständen und die Teilnahme an Gruppenquests, angeboten. Diese Aufgaben sind sowohl für Einzelspieler als auch für Gruppen gedacht, um gemeinsam den Gruselfaktor zu genießen.

Belohnungen und Event-Items

Spieler können sich auf tolle Belohnungen im Event freuen. Einerseits gibt es das Albteufel-Glamour-Set, ein teuflisch stilvolles Outfit für Krieger des Lichts, und eine fliegende Flederkürbis-Dekoration, eine gruselige Tischdekoration aus einem Kürbis und einer Fledermaus. Um am Event teilzunehmen, müssen Spieler mindestens die Stufe 15 erreicht haben. Zudem bietet die Allerschutzheiligen-Verkäuferin frühere saisonale Items an. Habt ihr also etwas verpasst, könnt ihr dort nochmal zuschlagen.

Das Allerschutzheiligen-Event bringt nicht nur festliche Stimmung nach Eorzea, sondern auch neue Herausforderungen und Belohnungen für Abenteurer. Spieler sollten diese Gelegenheit nicht verpassen, um exklusive Gegenstände zu sammeln und an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Mit einer Mischung aus nostalgischer Tradition und neuen Inhalten wird das Event das Spielerlebnis in Final Fantasy XIV Online bereichern. Frohes Gruseln!