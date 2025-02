Alles kommt wieder – auch die kleinen Action-RPGs, die frech zwei deiner Lieblingsspiele mixen, ohne dass du je davon gehört hättest!

Hallo, ich bin der Alex und das hier ist meine Kolumne über alles, was meine Gaming- und Daddy-Welt gerade so bewegt. Vielleicht habt ihr schon davon gehört, die lief eine Zeit mit berauschendem Erfolg, bis die Welt zu finster wurde, um sie sich im Wochenturnus schönzureden. Nicht, dass es seither besser geworden wäre, im Gegenteil. Aber mittlerweile bin ich wieder deutlich kämpferischer gestimmt – und es ist ja nicht so, dass wir nicht jede Ablenkung gebrauchen könnten. Hier ist sie also, Folge 61 von Alt+F40.

Wer seit der letzten Ausgabe noch nicht komplett verkalkt ist, was rein rechnerisch fast mittig im Bereich des Möglichen liegt (hey, no offense!), wird in den kommenden Wochen vermutlich feststellen, dass sich die Kolumne sich ein bisschen verändert hat. Dieser Reboot des Reboots ändert nämlich seinen Rhythmus. Der ist fortan nämlich monatlich, jeweils am dritten Mittwoch. Immerhin ist es überhaupt mal einer. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt.

Was sonst? Ach ja, geht Sonntag verdammt noch mal wählen, vor allem wenn ihr keine Lust habt. Aber nicht, ohne vorher den Wahlomaten zu machen. Nehmt euch ruhig Zeit, nachzuschlagen oder euch meinetwegen von einer KI beantworten zu lassen, was die einzelnen Positionen bedeuten, wenn ihr keine Peilung habt – oder habt alternativ: Wenn ihr nicht wisst, wie ihr zu einem Thema steht, habt auch mal den Mut, “Neutral” oder “These überspringen” anzuklicken. Demokratie ist nur so lange cool (oder existent), wie man mitmacht.

Eternal Strands mixt Dragon’s Dogma und Zelda zu einem coolen Gebräu – und keiner hat’s gemerkt

Was dieser Tage alles so untergeht! Eternal Strands ist das neue Action-RPG von Biowares Creative Director der ersten drei Dragon-Age-Spiele, Mike Laidlaw, und für Game-Pass-Mitglieder schon seit Ende Januar ohne Weiteres spielbar. Alle anderen zahlen auf Steam oder den Konsolen 39,99 Euro. Für mich ist diese Mischung aus Dragon’s Dogmas Monsterklettereien und Zeldas verspielten Elementwechselwirkungen eine der schönsten Überraschungen dieses Jahres.

Ich find's traumhaft hübsch. Anders als in vielen anderen stilisierten Titeln wird auch nicht an Details gespart...

Ich liebe es ohnehin, wenn kleine und mittlere Studios sich an Hybriden populärer Konzepte versuchen. Mit der Energie eines gut aussehenden Animationsfilms schlagt ihr euch als die magiebegabte Brynn durch ein verlorenes Land und regelt eure Progression zwischen Quests in einem Basislager voller charismatischer Gefährten. Das generelle “Hack-and-Slash"-Gameplay ist schon extrem solide und eingängig, aber der eigentliche Star sind die Zauberkräfte der jungen Frau, die ihr munter kombiniert.

Ein Eisstrahl lässt zum Beispiel die Luftfeuchtigkeit zu gefrorenen Klumpen und sogar Säulen gefrieren, was man dazu einsetzen kann, etwa den Kopf oder die Schwinge eines feuerspeienden Drachen am Boden festzufrieren. Oder ihr fröstelt seine Beine zusammen oder die Schwingen. Später kombiniert ihr eine Schwerkraft manipulierende Energiekugel mit eurem Feuerzauber, um für eine magische Explosion zu sorgen, oder ihr lasst einen im Eis erstarrten kleineren Feind von ihr zerreißen.

Auch der Rest des Spiels folgt einer internen, natürlichen Logik. Ihr dürft fast überall hochklettern soweit eure Ausdauer reicht. Feuer schmilzt Eis und wenn ihr mit eurer Telekinesekraft einen eurer überdimensionierten Eiswürfel in eine Feuerwand werft, schafft ihr kurze Zeit einen Durchgang. Auch Felsen schmeisst ihr auf Feinde oder befördert eure Gegner selbst in den Abgrund, sofern er nicht zu schwer ist. Es ist ein wunderbar verspieltes Kampfsystem, mit dem ich gern experimentiere.

Damit hat er nicht gerechnet! Kopf und Flügel zusammengeeist. Zeit, ihn zu besteigen!

Optisch ist Eternal Strands sowieso ein Traum, ich liebe diese Farbpalette und die Umgebungen sprühen nur so vor Leben, während die Figuren einen schönen Spagat zwischen stilisiert und detailfreudig hinlegen. Da sind einige hübsche Designs dabei, insbesondere die Harpiyen-gleiche Mentorin Oria hat es mir angetan und tut sich auch im Rahmen der Erzählung immer wieder positiv hervor. Auch wenn Eternal Strands mir persönlich ein wenig zu sehr auf die Beschaffung unterschiedlichster Ressourcen schielt, ist es doch die Sorte Spiel, die genau wusste, was sie wollte. Das ist extrem sympathisch.

Erwartet kein gewaltiges Epos und ich bin sicher, ihr werdet positiv überrascht sein. Zu groß für einen Indie, zu klein, um zwischen Avowed und Kingdom Come 2 viel Aufmerksamkeit zu erregen – Eternal Strands hat es momentan nicht gerade leicht. Das Spiel selbst kann nichts dafür. Ich schlage vor, ihr riskiert mal einen Blick.

Das Wichtigste KW 08/25– Alex Edition

In der Rotation: Die Castlevania Dominus Collection fesselt mich jedes Mal, wenn ich sie zufällig unter den Fingern habe, stundenweise, ohne dass ich mich wehren könnte. Gerade mal wieder in Form von Dawn of Sorrow. Ich wünschte, meine Aktivierungsenergie wäre vergleichbar niedrig, Symphony of the Night mal wieder anzufangen. Ich habe keinen Schimmer, warum mir das so viel schwerer fällt.

Immer wieder. Viel zu gern.

Ansonsten bin ich immer noch mit Heart of the Machine beschäftigt und kurz davor, wieder in Helldivers einzusteigen. Mal schauen, was mir diesmal dazwischen kommt. Geschaut wird gerade die dritte Staffel Invincible, aber ich muss sagen, dass ich die Seifenoper zwischen den Superheldengeschichten immer wieder einschläfernd finde.

Musiktipp: Vennart - The Familiar – Mein Lieblingsmusiker haut mal wieder einen raus: Diesmal bringt Mike Vennart fast 16 Minuten progressiven Mindfuck mit einer hypnotisierenden Basslinie, die man so schnell nicht aus dem Ohr bekommt. Ein dicker, psychedelischer Sound-Teppich der nach hinten hinaus zu einem brutalen Finish ausfranst, dessen Schlagzeugpart man einfach gehört haben muss. Komisch, aber irgendwie großartig.

Hit: Nachdem ich gerade Exoborne-Entzug durchmache und Kingdom Come Deliverance 2 eigentlich nur zum virtuellen Flanieren anwerfe, freue ich mich auf die Demo zu Clair Obscur, die aktuell gerade der Presse in Aussicht gestellt wird. Bin gespannt, wie sich das anfühlt. Vor einer Weile haben wir außerdem als Familie das erste Mal zusammen Mario Kart gespielt, bis der 4-Jährige gemerkt hat, dass er nicht durchweg erster und zweiter gleichzeitig war, sondern zwölfter. Bis dahin war es schön und wahnsinnig lustig. Jetzt müssen wir ihn moralisch erst mal wieder aufbauen, bis es an die nächste Runde geht.

116 FPS. Komplett irre. Ich bin nicht sicher, dass ich Spaß habe, aber ich bin verdammt gern hier.

Ach, und mein Erstgeborener ist mittlerweile sieben, Klassensprecher in der Zweiten und geht Mittwochs immer zum Basketball. Abgesehen davon, dass keiner von den Knilchen auf dem Platz eine Ahnung hat, was er tut, macht er das gut. Der Punktestand der Trainingsspiele gleicht dem einer langweiligeren Fußballpartie und wisst ihr was – irgendwie ist es total faszinierend dabei zuzuschauen. Wie die Racker ihr Glück kaum fassen können, wenn ihnen dann doch mal einer von den Mitspielenden – vielleicht verunfallt, vielleicht auch nicht – den Ball zuwirft, da geht mir das Herz auf. Ich hoffe, er bleibt dran, würde gern mit ihm zusammen Körbe werfen gehen, sobald es etwas wärmer wird.

Mid: Der Kleine (4 Jahre) realisiert gerade, dass er nicht allein auf der Welt existiert und leidet wirklich daran, dass seine Bedürfnisse oft im Clinch mit denen seiner Mitmenschen liegen. Ein Spannungsfeld, in dem sich ein kleiner, runder Mensch mit viel Fantasie aber wenig Kontrolle über sein Leben wahlweise tierisch aufregt, sich komplett zurückzieht oder die bestehenden und bislang akzeptierten Regeln mit dem Vorschlaghammer einzureißen versucht. Nicht ganz einfach gerade, aber auch nicht langweilig, ihm durch diese Zeit zu helfen.

Wie schlimm kann es sein? Bitte, beantwortet die Frage nicht.

Davon abgesehen lockt mich gerade Angel of Darkness in der neuen Tomb Raider Collection, aber so richtig traue ich mich nicht. Als Fan der Serie hingen damals große Hoffnung an dem, was man heute wohl als Reboot bezeichnen würde. Nachdem das Spiel aber zu vernichtenden Kritiken und wahnsinnig verbuggt auf den Markt kam, habe ich es trotz meiner Neugier links liegen lassen. Jetzt hab’ ich es hier liegen und fürchte mich ein bisschen davor. Einerseits kann ich mir vorstellen, dass dies jetzt die Version des Spieles ist, wie es mal angedacht war. Andererseits denke ich, dass dieser Titel schon konzeptionell so fehlgeleitet war, dass ich es vielleicht besser sein lasse. Was meint ihr?

Shit: Wo fängt man da an: Bündnisse bröckeln, illiberale Kräfte sind weiter auf dem Vormarsch und das ist ein Kreislauf, der zu nichts Gutem führen kann. Aber dazu haben schlauere Menschen als ich schon mehr gesagt und sind nicht gehört worden. Also kann man es auch gleich sein lassen (außer: geht wählen!).

Gute Arbeit, erfolgreiches Spiel, gekündigte Entwickler. Klar, ein wenig Schwund ist immer, vor allem, wenn man aus der vollen Produktion in den Live-Service geht. Aber cool geht anders.

In Sachen Games rollt die Kündigungswelle munter weiter. Seit 2023 sind es mittlerweile 25.000 Jobs, die weltweiten Kürzungen zum Opfer fielen. Nagelt mich nicht darauf fest, ich bin nicht mehr sicher, wo ich das gelesen habe. Heute ist das US-Studio von Marvel Rivals betroffen, einem Titel, zu dem vor einem Monat noch die Erfolgsmeldung von 20 Millionen Spielern von der großen Glocke bimmelte. Ehrlich gesagt macht mich sowas immer furchtbar böse. Da bekleckern sich gerade alle größeren Firmen nicht gerade mit Ruhm und selbst Sony ist ein Kandidat, der schon mal die Profitabilität der PS5 feiert, aber nie in Kontext setzt, wie sie zustande kam. Mir wird da immer ganz anders und ich wünschte, dass wir, wenn wir es schon nicht ändern können, als Community nicht so viel Augenmerk darauf legten, ob etwas in marktwirtschaftlichem Sinne erfolgreich ist oder nicht. Uns als Nutzer und Konsumenten tangiert es nur am Rande. Lasst uns einfach die Spiele genießen und gut ist!