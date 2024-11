Alles oder nichts: Sony und FromSoftwares Mutterkonzern angeblich seit Jahren im Gespräch

Nachdem Microsoft Activision Blizzard übernommen hatte, dachten wir, es kann nicht mehr größer werden. Doch aktuell gibt es immer mehr Berichte und Details über eine mögliche Übernahme von FromSoftware Muttergesellschaft Kadokawa durch Sony.

Um es einfacher zu sagen: PlayStation könnte FromSoftware kaufen, das Studio hinter Elden Ring und Dark Souls. Jetzt gibt es neue Berichte, die nahelegen, dass die beiden Parteien nicht erst seit gestern über eine Übernahme verhandeln. Viel mehr sollen sie sich schon mehrere Jahre in Gesprächen befinden.

Ein langer Weg und das Ziel ist nah

Berichten von Bloomberg zufolge soll es bereits ein Jahre andauerndes Hin und Her zwischen Sony und Kadokawa geben, bei dem es vor allem darum geht, in welchem Umfang eine solche Übernahme stattfinden sollte. Kadokawa möchte laut Bloomberg, dass Sony das Unternehmen komplett übernimmt, während Sony angeblich nur auf die Bereiche Anime und Videospiele aus ist. Obwohl diese sehr lange Geschichte von Gesprächen bisher nicht zu einer Übernahme geführt hat, sollen die Parteien aktuell dichter an einem Deal stehen, als jemals zuvor.

Dabei soll Sony nicht der einzige Interessent gewesen sein. Auch Giganten wie Microsoft, Tencent und Kakao haben bereits ein Auge auf den Mutterkonzern geworfen. Und obwohl FromSoftware keine unbedeutende Rolle in diesem möglichen Kauf spielt, ist Sony vor Allem darauf aus, im Bereich Anime zu expandieren. Aktuell besitzt das Unternehmen Aniplex, eine Anime-Produktionsfirma, sowie die Streaming-Plattform Crunchyroll. Aktuell hält Sony 14 Prozent an Kadokawa.

Lange ist dieses Thema allerdings noch nicht in der Öffentlichkeit. Mitte November gab es die ersten Berichte über die Übernahmegespräche. Eine offizielle Stellungnahme folgte wenige Tage darauf. Muttergesellschaft Kadokawa meldete sich zu Wort und bestätigte die Gespräche mit Sony über einen Kauf.

"Das Unternehmen [Kadokawa] hat eine erste Absichtserklärung zum Erwerb der Aktien des Unternehmens erhalten, aber zum jetzigen Zeitpunkt wurde noch keine Entscheidung getroffen." Sollte es neue Fakten zu diesem Thema geben, werde Kadokawa eine Ankündigung machen", sagte Kadokawa.