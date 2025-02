Alles, was ihr über Avowed wissen müsst

Obsidian Entertainment ist für nicht gerade wenige Spielerinnen und Spieler ein echtes Lieblingsstudio. Regelmäßig liefern die Kalifornier um Black-Isle-Urgestein Feargus Urquheart mit stilsicherer Feder geschriebene Rollenspiele. Aber auch spielerisch trauen sie sich immer wieder was.

In ein und demselben Jahr das vielleicht beste moderne Fallout – New Vegas – und einen unausgegorenen, aber irrsinnig ambitionierten und interessanten Spionage-Thriller – Alpha Protocol – abzuliefern, das macht ihnen so schnell keiner nach. 2014 lieferten sie mit The Stick of Truth mal eben das bestmögliche South-Park-Spiel ab und kurz darauf setzten sie mit Pillars of Eternity und Tyranny das wichtige Signal, dass für hochkomplexe, traditionelle Computer-RPGs noch lange nicht das letzte Stündlein geschlagen hatte.

Dass bei aller Liebe für systemverliebte, fein-verzahnte Rollenspiele immer auch mal wieder Zeit für ein cooles Survival-Abenteuer wie Grounded oder ein waschechtes Adventure im Look mittelalterlicher Buchillustrationen wie Pentiment ist, spricht für die kreative Beweglichkeit des Studios. Kurz: Wenn Obsidian etwas Neues macht, dann schaut man einfach genauer hin. Es lohnt sich eigentlich immer.

Worum geht’s in Avowed?

Mit Avowed kehrt das Studio zu farbenfroher Fantasy zurück. Ein Action-Rollenspiel aus der Ego-Perspektive, das in Eora spielt. Eine Welt, die die Pillars-of-Eternity-Spiele über viele Dutzende Stunden bereits in sehr feinen Schattierungen etabliert haben. Schön, dass sie auf diese Weise nicht in Vergessenheit gerät, auch wenn es etwas seltsam anmutet, dass das Spiel diese Verwandtschaft nicht irgendwie im Titel referenziert. So oder so: Im Grunde ist das hier relativ klassische Fantasy: Die Seelen der Bewohner durchlaufen einen neuen Kreislauf aus Leben und Wiedergeburt, der “das Rad” genannt wird, und sie huldigen verschiedenen, tatsächlich existierenden Göttern. Von den sechs Rassen an intelligenten Lebewesen, die die verschiedenen Kontinente Eoras bevölkern, sind die Gottähnlichen die seltsamsten, und ich gebe zu, der erste Gang in den Charaktereditor war ein kleiner Schock.

1 of 8 Attribution

Die Hauptfigur, die ihr ins Spiel schickt, gehört nämlich zwingend dieser fremdartigen Spezies an. Und wenn ich sage, dass die pilzartigen Wucherungen im Gesicht und auf dem Kopf sich zwar Mühe geben, exotisch, farbenfroh und irgendwie schmuckvoll zu wirken, ist The Last of Us noch nicht lange genug her, als dass ich mich wohl in dieser Haut fühlen würde. Doch das hat Methode, denn auch in dieser Welt sind die Gottähnlichen zu guten Teilen stigmatisiert. Es ist nicht gerade hilfreich, dass in dem “Land der Lebenden”, dem nördlichen Kontinent Eoras, gerade eine Plage umgeht, die ihre Opfer ebenfalls mit Pilzen überwuchern lässt, während sie ihnen den Verstand raubt.

Durchaus passend also, dass der Kaiser gerade euch von Aydyr, dem westlichen Kontinent, als Gesandten nach Norden in das Land der Lebenden schickt, um der Sache auf den Grund zu gehen. Auch wenn ihr selbst nie so recht wisst, ob ihr noch ganz bei Trost seid, denn die Stimme in eurem Geist, bereitet euch schon ein wenig Kopfzerbrechen… Es ist ein klassisches Fantasy-Setup, wie ihr seht.

Ego-Fantasy mit gutem Tempo

Spielerisch handelt es sich um ein Ego-RPG mit großer Bewegungsfreiheit. Dazu viele Story-Entscheidungen im Großen und im Kleinen und ein entspannter Fokus auf flexible Kämpfe. Avowed nimmt es dabei nicht so wahnsinnig genau mit den Klassen, sodass man etwa auch als Waldläufer mit Schwert und Schild gut hantieren kann und mithilfe von Zauberbüchern verheerende Magie wirkt. Ich habe schon nach wenigen Stunden fleißig zwischen Loadouts hin und her gewechselt und viel mit den verschiedenen Möglichkeiten experimentiert.

Die erstrecken sich vom Kampf auch auf die Umwelt, wenn beispielsweise ein Eiszauber eine Wasseroberfläche einfriert und damit vorübergehend betretbar macht, wodurch ihr Gegenden erreicht, die euch andernfalls verschlossen blieben oder mit Umwegen verbunden wären. Auch brennt ihr mit Feuer Hindernisse nieder. Bei aller Verspieltheit ist Avowed schwer daran interessiert, das Abenteuer in steter Bewegung zu halten und euch zugleich möglichst wenig Ballast aufzubürden.

Das bedeutet auch, dass es keines dieser RPGs ist, für die man ein Sabbatjahr nehmen muss, um das Ende zu sehen. Es ist ein auf die gute Art komprimiertes, verdichtetes Spiel, das bei aller Zielstrebigkeit nicht vergisst, den Blick links und rechts des zentralen Story-Pfades zu belohnen, den man wegen der Kletterfreudigkeit der Hauptfigur fast immer gern auf sich nimmt. Mehr Dichte als Länge ist hier die Devise, was zu einer Geschichte mit mehreren Enden führt.

Zusammen ist man weniger allein

Wenn man wollte, könnte man Avowed auch als die Fantasy-Version von Outer Worlds bezeichnen. Denn nicht nur der Umfang von Obsidians Sci-Fi-RPG von 2019 gleicht dem von Avowed, auch die Tatsache, dass euch bis zu zwei NPCs begleiten, die ihre eigenen Geschichten und Fähigkeiten mitbringen, und denen ihr auf Wunsch im Kampf Befehle erteilt, erinnern ein wenig an Outer Worlds. Obsidians Talent, zuverlässig sympathische Charaktere mit interessanten Motivationen zu schreiben, kommt hier voll zur Geltung.

Schon klar. Avowed ist kein Rollenspiel, das neu definiert, wie man dieses Genre sieht und es wird euch nicht die nächsten Monate hindurch beschäftigen. Aber es ist unverschämt unterhaltsam, mit reichlich erzählerischer Substanz unterfüttert und holt mechanisch aus dieser Art aus der ersten Person inszenierten Action-RPGs eine Menge temporeiches Abenteuer heraus.

Avowed gibt's im Game Pass für PC und Xbox Series Konsolen ab dem 18. Februar. Auf Steam kostet es 69,99 Euro.