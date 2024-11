Alles wird gut: Das alte Eurogamer Kommentar-System ist zurück!

Ist euch was aufgefallen? Nein? Geht mal in die Kommentare. Ist wieder wie früher. Da war nicht alles besser, aber manches funktionierte. So wie die Kommentare. Die IT war fleißig dabei, die Zeit zurückzudrehen, und jetzt ist das alte Kommentarsystem zurück. Alle Kommentare der letzten zwei Wochen werden gerade noch ex- und in das alte System importiert, sodass möglichst nichts verloren geht. Also nicht wundern, wenn unter Stalker 2 "94 Kommentare" steht, aber nach dem Anklicken null zu sehen sind. Das wird sich hoffentlich schnell erledigen.

Hier auch noch ein paar Worte von Craig, der sich als Systementwickler mit all dem die Zeit vertreiben durfte:

Hallo zusammen!

Wie einige von euch sicher schon bemerkt haben, haben wir ein paar Änderungen an unserem Kommentarsystem vorgenommen.

Ich erkläre euch gern, was da passiert ist.

Vor zwei Wochen haben wir unser internes Kommentarsystem gegen eine Plattform von einem anderen Anbieter ausgetauscht. Kaum war die Umstellung durch, kamen von Lesern viele Beschwerden über die schlechte Performance der Website und Probleme mit der Benutzerfreundlichkeit.

Viele von euch haben sich beschwert, dass die Artikel auf euren Handys nicht richtig angezeigt werden. Das ist natürlich nicht ideal.

Wir haben festgestellt, dass das neue Kommentarsystem der Grund dafür ist.

Wir nehmen diese Art von Unterbrechung des Leseflusses genauso ernst wie einen Ausfall der Website. Wir haben auch schon mit der Drittanbieter-Plattform zusammengearbeitet, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.

Aber manchmal ist die Lösung auch, wieder zu dem zurückzukehren, was man vorher hatte. Und jetzt sind wir wieder beim alten System.

Ab heute setzen wir wieder auf unser altes Kommentarsystem. Keine nervigen "Mehr sehen"-Buttons mehr, keine kaputten Benachrichtigungen und – am wichtigsten – keine abstürzenden Browser mehr.

Diese und andere Communities auf Gamer-Network-Seiten haben einige der wortgewandtesten, witzigsten und aufschlussreichsten Kommentatoren im Internet. Wir hoffen, dass ihr uns auch weiterhin treu bleibt. Das klappt nur, wenn unsere Websites nicht nur den besten Journalismus der Welt bieten, sondern auch das bestmögliche Leseerlebnis und die bestmöglichen Community-Tools. Das ist unser Ziel.

Es tut mir echt leid, dass die jüngsten Änderungen eure Freude an der Website beeinträchtigten.

Falls ihr Fragen, Feedback oder Ideen für weitere Verbesserungen habt, die wir an unserem internen Kommentarsystem vornehmen sollten, lasst es uns wissen.

Vielen Dank fürs Lesen.

Craig Munro