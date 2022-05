Alles zu WarCraft Arclight Rumble: Release, Gameplay und weitere Details

Blizzard hat mit WarCraft Arclight Rumble ein neues Mobile-Game im WarCraft-Universum angekündigt.

Auf dieser Seite fassen wir alles für euch zusammen, was wir bisher zu WarCraft Arclight Rumble, dem Gameplay und dem Release wissen. Ebenso zeigen wir euch Trailer und Screenshots.

Alles über WarCraft Arclight Rumble:

Was ist WarCraft Arclight Rumble?

Blizzard bezeichnet WarCraft Arclight Rumble als Action-Strategiespiel. Im Mittelpunkt stehen die sammelbaren Minis, die einerseits Sammelgegenstand sind und andererseits in den Kämpfen zum Leben erweckt werden.

Unter anderem bietet euch das Spiel eine Einzelspielerkampagne mit mehr als 70 Missionen, hinzu kommen wöchentliche und monatliche Herausforderungen, mehrteilige Dungeons, epische Schlachtzüge und mehr.

Ferner tretet ihr in PvP-Schlachten gegen andere Spieler und Spielerinnen an oder verbündet euch in Koop-Matches mit ihnen. Aus mehr als 65 WarCraft-Minis könnt ihr eure Armeen zusammenstellen und in die laut Blizzard "hektische Action-Strategie" schicken.

Die Allianz in WarCraft Arclight Rumble.

Wie spielt sich WarCraft Arclight Rumble?

Was den Background von WarCraft Arclight Rumble anbelangt, geht es um eine mysteriöse neue Maschine. Die entpuppt sich als "neue Strategie-Sensation" und lässt die Bewohner Azeroths zu Kämpfen gegeneinander antreten.

Blizzard verspricht strategische Kämpfe mit Tiefgang, die gleichzeitig zum Experimentieren einladen sollen. Eure Armeen stellt ihr gleichermaßen aus Minis und Anführern zusammen. Letztere verfügen über einzigartige Fähigkeiten, die das Blatt in der Schlacht wenden können. Zu ihnen zählen etwa Grommash Höllschrei, Häuptling des Kriegshymnenklans, und Erzmagierin Jaina Prachtmeer.

Ebenso könnt ihr eure Minis aufwerten und mit Talenten verbessern, um sie schlagkräftiger zu machen. Dadurch ermöglicht man das Experimentieren beim Zusammenstellen der Armeen. Mithilfe von Eroberungsmissionen könnt ihr euch obendrei Bonusbelohnungen verdienen, wenn ihr einen Level mit den Anführern der fünf Familien erneut besteht. Neben der Allianz sind das die Wildtiere, die Untoten, die Horde und der Schwarzfels.

Mithilfe von Gold platziert ihr eure Minis auf dem Schlachtfeld. Besagtes Gold erhaltet ihr passiv während der Kämpfe, aber auch durch Bergbau oder das Aufspüren von Schatztruhen. Wichtige Ziele wie Wachtürme und Versammlungssteine solltet ihr erobern, denn sie bringen euch eurem eigentlichen Ziel, der Eliminierung des gegnerischen Anführers, näher. Ihr könnt dadurch auch eure Einheiten näher an der Front ins Spiel bringen.

Gleichzeitig müsst ihr darauf achten, mit welchen Einheiten ihr es zu tun habt. Nahkämpfer ziehen etwa den Kürzeren gegen Flugtruppen, während Belagerungstruppen äußerst effektiv gegen Wachtürme und Co. sind. Letztlich geht es, wie erwähnt, darum, den feindlichen Anführer zu bezwingen. Dabei könnt ihr eure Truppen mit Zaubern unterstützen.

Schwarzfels in WarCraft Arclight Rumble.

Wann erscheint WarCraft Arclight Rumble?

Ein genauer Veröffentlichungstermin für WarCraft Arclight Rumble steht noch nicht fest. Wir wissen aber, dass das Spiel noch 2022 für iOS und Android erscheinen soll. Es wird kostenlos spielbar sein, zudem gibt es In-Game-Käufe. Zu den Preisen für diese ist bisher nichts bekannt.

Im Google Play Store ist bereits eine Vorregistrierung möglich.

Gibt es eine Beta von WarCraft Arclight Rumble?

Blizzard spricht von "zukünftigen Betatests" für WarCraft Arclight Rumble. Mit etwas Glück könnt ihr an diesen teilnehmen, wenn ihr die Voranmeldung auf der offiziellen Webseite des Spiels durchführt. Dazu benötigt ihr wiederum einen Battle.net-Account.

Wann diese Betatests stattfinden sollen und welche Inhalte sie umfassen, ist bisher allerdings noch nicht bekannt.

WarCraft Arclight Rumble: Trailer und Screenshots

Hier haben wir einige Trailer und Screenshots zum Spiel für euch zusammengestellt.

WarCraft Arclight Rumble Trailer:

WarCraft Arclight Rumble Screenshots: