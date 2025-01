Als wären es die besten 360-Zeiten, aber im Jahr 2024: Space Marine 2 lässt alte Zeiten aufleben

Erinnert ihr euch auch noch gerne an die Ära der Xbox 360 (und PlayStation 3) zurück? Die Entwicklungskosten waren noch niedriger als heute und es wurde gefühlt mehr abseits des Indie-Marktes experimentiert. Und gerade im Third-Person-Shooter-Bereich erschienen damals einige schöne Titel, die nicht unbedingt zu den allergrößten (Videospiel-)Franchises zählten oder schlicht neu waren. Es war die Zeit, in der ich dieses Genre wirklich zu lieben lernte

Neben den Größen des Genres, wie etwa Gears of War, denke ich da an Spiele wie Vanquish, Red Faction: Guerrilla, Binary Domain oder Transformers: War for Cybertron. Und eben auch Warhammer 40.000: Space Marine. Für mich war das damals gleichermaßen Warhammer-Neuland, aber als Sci-Fi-Franchise interessiert mich 40K schon eher als Fantasy Warhammer. Letztlich also einfach eine gute Kombination, die gleich zwei meiner Interessen ansprach. Und ich hatte viel Freude damit.

Was ich daran mochte, wie auch 2024 an Space Marine 2, ist eben ihre überwiegende Linearität. Okay, Spiele wie Red Faction: Guerrilla sind zwar offener, aber noch halbwegs überschaubar. Versteht mich nicht falsch, ich mag auch Open-World-Spiele, doch ich kann nicht einfach eines davon nach dem anderen zu spielen, das wird mir zu viel. Insofern begrüße ich damals wie heute kürzere, lineare Spiele wie Space Marine und Space Marine 2. Ich muss mir nicht viele große Gedanken über die Spielwelt machen, ob es hier und dort noch Dinge zu entdecken gibt und so weiter. Der Fokus liegt allein auf dem Ballern und der Story.

Also letztlich die Spiele, die in der zweiten Reihe stehen. Double-A statt Triple-A, da gab es früher (mehr als heute) genreübergreifend sehr viele schöne Sachen. Ja, in manchen Aspekten war das nicht so perfekt ausgearbeitet wie bei Triple-A-Games, die mit entsprechend höheren Budgets ausgestattet waren, doch es es machte Spaß. Und genau das zählte am Ende des Tages für mich. Exakt das Gleiche würde ich über Space Marine 2 sagen. Es hat sicherlich nicht annähernd ein so großes Budget, wie es das kommende Gears of War: E-Day unterm Strich haben wird. Ist es perfekt? Ebenso wenig. Doch es macht verdammt viel Freude beim Spielen.

Genau dafür danke ich Saber Interactive mit diesem Award. Nicht nur dafür, dass sie mir endlich die Fortsetzung gegeben haben, auf die ich so lange wartete - das war nach dem kommerziellen Abschneiden des ersten Teils keineswegs selbstverständlich -, sondern auch dafür, dass es ein angemessen würdiges Sequel geworden ist. Bis zu einem Space Marine 3 dauert es hoffentlich nicht so lange. Gebt mir mehr davon. Und gerne auch wieder mehr experimentelle Double-A-Produktionen, die ein bisschen was riskieren oder experimentieren.

