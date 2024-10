Ältere Konsolen nicht vernachlässigen - Sonic Team möchte Sonic-Teile auch für ältere Generation anbieten

Die Entwickler von Sonic Team sind sich sicher: Sie möchten die Sonic-Spiele so lange wie möglich für frühere Konsolengeneration verfügbar machen. So wollen sie die Spiele einer großen Masse an Spielern anbieten, auch wenn neue Systeme wie die PlayStation 5 Pro auf den Markt kommen.

Sonic-Team setzt weiterhin auf ältere Konsolen

Sonic-Produzent Takashi Iizuka sagte in einem Interview mit IGN, wie wichtig es sei, auch Sonic-Spiele auf älteren Konsolen mit niedrigeren Spezifikationen verfügbar zu machen.

"Mit diesen Konsolen haben wir das Gefühl, dass wir neuere Sonic-Spiele entwickeln können, die die Geschwindigkeit von Sonic besser darstellen und auch eine viel bessere Benutzeroberfläche bieten. Dennoch möchten wir auch die Konsolen mit niedrigeren Spezifikationen unterstützen. Obwohl die PS5 Pro oder neue Innovationen und Technologien herauskommen, halten wir es für wichtig, die Konsolen mit niedrigeren Spezifikationen zu unterstützen und vielen Nutzern zu ermöglichen, weiterhin Sonic zu spielen", stellte er klar.

Sonic Produzent äußert sich zur PS5 Pro und zukünftigen DLCs

Im Interview ging Iizuka auch auf die technischen Vorteile ein, die die PS5 Pro mit sich bringt. Er selbst findet den Preis, den Sony für seine Pro-Version verlangt, gerechtfertigt. Die PlayStation 5 Pro sei für High-End-Spieler eine gute Investition und biete eine Qualität, die dem Preis entspreche.

Zudem sprach er im Interview über das zukünftige DLC-Paket für Sonic x Shadow Generations. Dieses soll Szenen aus dem kommenden Sonic the Hedgehog 3-Film beinhalten. Außerdem bestätigte er, dass Keanu Reeves der Synchronsprecher von Shadow sein wird. Die Erweiterung wird vor dem Film erscheinen. Fans können sich schon am 12. Dezember 2024 auf den DLC mit dem blauen Igel in ihrem Spiel freuen.

Die Entscheidung, weitere Teile auf älteren Konsolen zu entwickeln, zeigt den Fokus des Teams. Sie möchten eine große Spielerbasis beibehalten. Dabei wollen sie ihre zukünftigen Titel für viele Konsolen optimieren, ohne ältere Systeme zu vernachlässigen. Dies wird Spieler mit älteren Konsolen sicher freuen und zeigt, dass den Entwicklern ihre Fans immer noch sehr am Herzen liegen. Wie findet ihr die Sichtweise von Sonic Team?