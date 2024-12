Amazon Prime: Neue Serien und Filme im Dezember 2024 - Secret Level kommt endlich!

Prime Video ist Teil des großen Amazon-Prime-Abos. Viele Menschen haben also Zugang zu den zahlreichen kostenlosen Filmen und Serien des beliebten Streaming-Dienstes. Im Dezember 2024 kommt noch eine interessante Serie zu Prime Video, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Wir zeigen euch alle neuen Serien und Filme, die in diesem Monat erscheinen.

Alle neuen Prime-Serien im Dezember 2024

Beginnen wir mit den neuen Serien auf Prime Video. Ganze 14 neue Serien und Staffeln schaffen es in die kostenlose Bibliothek für alle Mitglieder. Bereits am 1. Dezember geht es los:

From Staffel 1 (1. Dezember)

Staffel 1 (1. Dezember) Angry Birds: Mystery Island - A Hatchlings Adventure (3. Dezember)

(3. Dezember) The Men's Club Staffel 5 (5. Dezember)

Staffel 5 (5. Dezember) The Sticky Staffel 2 (6. Dezember)

Staffel 2 (6. Dezember) Secret Level Staffel 2 (10. Dezember)

Staffel 2 (10. Dezember) Bandish Bandits Staffel 2 (13. Dezember)

Staffel 2 (13. Dezember) Rubble & Crew Staffel 1 (14. Dezember)

Staffel 1 (14. Dezember) Beast Games Staffel 1 (19. Dezember)

Staffel 1 (19. Dezember) Die Discounter Staffel 4 (27. Dezember)

Staffel 4 (27. Dezember) Seal Team Staffel 6 (31. Dezember)

Staffel 6 (31. Dezember) Die Pinguine aus Madagascar Staffel 1-3 (31. Dezember)

Staffel 1-3 (31. Dezember) Avatar: Herr der Elemente Staffel 1-3 (31. Dezember)

Staffel 1-3 (31. Dezember) Bella And The Bulldongs Staffel 1-2 (31. Dezember)

Staffel 1-2 (31. Dezember) Victorious Staffel 1-3 (31. Dezember)

Secret Level: Das Highlight im Dezember ist für viele sicherlich die Serie Secret Level. Die Macher von "Love, Death + Robots" haben hier eine Animationsserie mit 15 Epsioden erstellt, bei der sich jede Folge um ein unterschiedliches Videospieluniversum dreht. Es dürfte also eine Serie voller unabhängiger Kurzgeschichten sein.

Folgende Videospiele sind in Secret Level dabei: Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, PlayStation-Franchises, wie God of War und Ghost of Tsushima, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament und Warhammer 40.000.

Das klingt äußerst interessant, zumal Love, Death and Robots seinerzeit ziemlich beliebt auf Netflix war. Es kann zumindest nicht schaden mal einen Blick hinein zu werfen, oder?

Neue Filme für Amazon Prime im Dezember

Amazon versorgt mit einer Reihe Filmen, die ihr schon jetzt schauen oder für einen gemeinsamen Filmabend mit der Familie zum Weihnachtsfest aufsparen könnt. Sie alle sind seit dem 1. Dezember im Abo erhalten. Ihr könnt diese Filme also sofort schauen.

Der Zug

Igby

Operation Walküre - Das Stauffenberg-Attentat

Gefährliche Freundin

Mile 22

Nicht ohne meine Tochter

Murphys Gesetz

Panik am roten Fluß

WarGames: Kriegsspiele

No Way Out - Es gibt kein Zurück

Das Appartement

Feuerwalze

Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nimh

Eine Sommernachts-Sexkomödie

Einmal beißen bitte

Natürlich blond

Natürlich blond 2

Yentl

City Slickers: Die Großstadt-Helden

Moby Dick

King George - Ein Königreich für mehr Verstand

Drachenzähmen leicht gemacht

Drachenzähmen leicht gemacht 2

Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt

Playmobil: Der Film

Der Manchurian Kandidat

Das Urteil von Nürnberg

Das Ding aus dem Sumpf

Priscilla - Königin der Wüste

Die Frau in Rot

Eine total, total verrückte Welt

May December

Blow Out – Der Tod löscht alle Spuren

Something In The Water

Wie könnt ihr Prime Video nutzen? Prime Video ist in jedem Amazon-Prime-Abo enthalten. Ihr schließt also immer alle Mitgliedschaften in einem Abo ab und erhaltet Videos, Prime-Versand, Music Prime, Prime Gaming und vieles mehr zur Verfügung. Für alle Dienste zahlt ihr 8,99 Euro im Monat oder 89,99 Euro im Jahr und ihr könnt das Abo jederzeit kündigen.