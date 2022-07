Amazon Prime verschenkt im August StarCraft Remastered und Zak McKracken

Auch im August 2022 hat Amazon via Prime Gaming wieder ein paar Spiele für den PC zu verschenken.

Heute hat das Unternehmen bestätigt, auf welche Spiele sich Abonnentinnen und Abonnenten ab dem 1. August 2022 freuen können.

Die Gratis-Games bei Amazon Prime Gaming im August

Im Mittelpunkt steht im August StarCraft Remastered, die überarbeitete Version von Blizzards RTS-Klassiker.

Außerdem könnt ihr euch über den Point-and-Click-Adventure-Klassiker Zak McKracken and the Alien Mindbenders von Lucasfilm Games freuen.

In Beasts of Maravilla Island spielt ihr eine junge Wildfotografin, die nach ungewöhnlichen Kreaturen sucht, während ihr in Recompile ein halb-menschliches Programm spielt und darum kämpft, nicht aus der Welt eines Mainframes gelöscht zu werden.

ScourgeBringer ist ein dynamischer Plattformer, in dem ihr gegen uralte Maschinen kämpft, in Family Mysteries: Poisonous Promises stürzt ihr euch in eine Welt verdorbener Eliten, verführerischer Frauen und korrupter Cops. Dabei kämpft ihr um die ultimative Währung: Macht.