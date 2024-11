Amazon Prime Video: Neue Serien und Filme im November

Prime Video gehört zu Amazons Prime-Abonnement und ist eines der derzeit größten Streaming-Dienste. Natürlich gibt es hier monatlichen Nachschub für gemütliche Fernsehabende. Damit ihr wisst, was ihr euch auf den "Must Watch"-Zettel schrieben könnt, zeigen wir euch hier alle neuen Serien und Filme im November 2024.

Diesmal ohne Gaming, dafür mit viel Herz

Für die kalten Monate hat sich Amazon ein paar gemütliche Neuzugänge in den Abo-Dienst geholt, die den Fokus auf Familie und Freunde legen. Hier sind alte und neue Serien und Filme, die ihr noch in diesem Monat auf Prime Video sehen könnt:

Scrooged - 1. November

The Holdiday - 1. November

Back to Black - 5. November

My old Ass - 5. November

Citadel: Honey Bunny - 7. November

Look Back - 8. November

Cross - 14. November (1. Staffel)

Abigail - 19. November

Cruel Intentions - 21. November (1. Staffel)

Besonders heraus sticht hier die erste Staffel von Cross, auf die sich viele Serien-Fans freuen. Hierbei geht es um den titelgebenden Alex Cross, einen Detective und forensicheren Psychologen, der die Spur eines brutalen Serienmörders aufnimmt. Gleichzeitig droht eine mysteriöse Gefahr aus seiner Vergangenheit, seine Karriere und das Wohl seiner Liebsten zu gefährden.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Neben den Highlights aus dem offiziellen Prime-Video-Trailer holt der Streaming-Dienst auch etliche weitere Filme und Serien für euch an den Start. So könnt ihr euch im November auf mehrere Men-in-Black-Titel freuen, die am 3. November erscheinen, während ihr mit Asterix und Obelix am 5. November lachen könnt. Am 7. November folgt Gladiator 2, alle Harry-Potter- sowie Phantastische-Tierwesen-Teile erscheinen am 15. November, Fast & Furious stürmen am 24. November mit einer Armee von Filmen das Abo und auch der Grinch schaut schonmal vorbei.

Interessant für mich persönlich wird The Whale. Mit vielen Preisen ausgezeichnet erschien der Film mit Brendan Fraser und Sadie Sink 2022 und zeigt das Leben eines adipösen Mannes mittleren Alters, der wieder Zeit mit seiner Tochter verbringen will. Ihre Mutter weiß jedoch nichts davon. Sein Gesundheitszustand wird derweil immer kritischer.

Wie könnt ihr Prime Video nutzen? Prime Video ist in jedem Amazon-Prime-Abo enthalten. Schließt ihr die Mitgliedschaft ab, stehen euch immer Videos, Prime-Versand, Music Prime, Prime Gaming und vieles mehr zur Verfügung. Für alle Dienste zahlt ihr 8,99 Euro im Monat und ihr könnt das Abo jederzeit kündigen.