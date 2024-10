Amazon Prime Video: Neue Serien und filme im Oktober - Von DnD bis Like a Dragon

Prime Video ist derzeit einer der größten Streaming-Dienste. Kein Wunder, denn es gehört zu Amazons Prime-Abonnement. Damit ihr wisst, welche Filme und Serien im Oktober 2024 auf euch warten, haben wir für euch eine Liste aller Neuerscheinungen zusammengestellt.

Der Prime-Oktober: Wenig Halloween, viel Gaming

In diesem Monat erwarten euch neun neue Serien und Filme, die ihren Weg zu Amazon Prime Video finden. Die erste Neuerscheinungen sind bereits am 3. Oktober erschienen. Sieben weitere Filme, Serien und Shows folgen noch. Wir haben Titel und Termin für alle kommenden Einträge aufgelistet:

The Legend of Vox Machina Season 3 (3. Oktober)

House of Spoils (3.Oktober)

Killer Cakes (8. Oktober)

Citadel: Diana (10. Oktober)

Are You Smarter Than A Celebrity? (16. Oktober)

The Pradeeps of Pittsburgh (17. Oktober)

Brothers (17. Oktober)

Canary Black (24. Oktober)

Like A Dragon: Yakuza (24. Oktober)

Besonders spannend dürften diesen Monat wohl die dritte Staffel von The Legend of Vox Machina sowie die brandneue Serie zu Like A Dragon: Yakuza werden. The Legend of Vox Machina basiert auf dem Rollenspiel Dungeons and Dragons und folgt einer Gruppe kampf- und feierwütiger Charaktere. Alle sieben könnten unterschiedlicher kaum sein, dennoch halten sie zusammen, um das Böse aus der Welt zu vertreiben - und dabei vor allem Geld zu machen. Der Alkohol bezahlt sich ja nicht von selbst.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Like A Dragon: Yakuza basiert auf der gleichnamigen Spielreihe von Publisher Sega. Die Geschichte, die ihr bald auf Prime sehen könnt, folgt dem bereits bekannten Protagonisten Kazuma Kiryu. In sechs Folgen bringt Like A Dragon den Zuschauer ins Rotlichtviertel Kamurocho und thematisiert Kazumas Kindheit. Dabei zeigt die Serie auch seine Jugendfreunde. Ein offizieller Trailer zeichnet ein eher ernsteres Bild der Serie. Die genauen Handlungsstränge sind jedoch nicht bekannt.

Wie kann ich Prime Video nutzen? Prime Video ist ein Vorteil, den Kunden von Amazon Prime genießen. Schließt ihr das Prime-Abo ab, stehen euch also immer Videos, Prime-Versand, Music Prime, Prime Gaming und vieles mehr. Das ganze Paket kostet euch 8,99 Euro im Monat und ihr könnt das Abo jederzeit kündigen.

Welchen Film oder welche Serie interessiert euch diesen Monat am meisten? Und fehlt euch in dieser Liste die gewisse Prise Horror? Ich hatte zumindest auf mehr gehofft als eine Show mit Grusel-Kuchen. Vielleicht schaue ich es mir trotzdem an, ich mag realistische Torten.