Wie gefällt dir Star Wars Outlaws?

Seit rund anderthalb Wochen ist Star Wars Outlaws erhältlich und ihr hattet seitdem Zeit, euch ein wenig eingehender mit dem Spiel zu beschäftigen.

Zeit, in der sich vielleicht eure Meinung zum Spiel gefestigt oder verändert hat.

Was sagt ihr zu Star Wars Outlaws?

Was ihr mittlerweile oder immer noch vom Spiel haltet, würden wir heute gerne in unserer Umfrage von euch erfahren.

Einerseits könnt ihr unten abstimmen, aber natürlich auch gerne eure Meinung zum Spiel in die Kommentare schreiben!

Im Herbst 2024 erscheint die Erweiterung Wild Card für Star Wars Outlaws, in der ihr unter anderem auf Lando Calrissian trefft. Im Frühjahr 2025 folgt dann A Pirate's Fortune, in diesem DLC macht ihr Bekanntschaft mit dem Piraten Hondo Ohnaka, den man etwa aus den Serien Star Wars: The Clone Wars und Rebels kennt.