Andor Season 2 befördert ein Raumschiff aus Star Wars: Tie Fighter in den offiziellen Kanon

Habt ihr den kurzen Teaser zur zweiten Staffel von Andor gesehen, der sich in einem Vorschauvideo von Disney Plus für das Jahr 2025 verbirgt? Dieser umfasst auch ein interessantes Detail.

In den wenigen Ausschnitten zu Andor ist nämlich ein Raumschiff zu sehen, das ursprünglich im Spiel Star Wars: Tie Fighter sein Debüt gab und mit Andor nun in den offiziellen Kanon befördert wird.

Der Tie Avenger auf dem Bildschirm

Der Teaser zeigt Cassian Andor im Cockpit eines Tie Avengers, den er wohl gerade zu stehlen versucht.

Auf den ersten Blick erinnert das Raumschiff mehr an einen Tie Interceptor, doch mit dem hat er tatsächlich weniger zu tun. Hier die entsprechende Szene:

Der Tie Avenger in Andor.

Wie erwähnt, ist der Tie Avenger im Star Wars-Universum grundsätzlich nicht neu, offiziellen Star Wars-Kanon dank des Auftritts hingegen schon.

Ursprünglich wurde der Tie Avenger als Tie Advanced betitelt, trug somit den gleichen Namen wie Darth Vaders Raumjäger aus Episode 4, wenngleich er anders aussieht. Später erhielt er den Spitznamen Tie Avenger.

Sein Debüt gab der Tie Avenger wie gesagt in Star Wars: Tie Fighter, zudem tauchte er in X-Wing vs. Tie Fighter und X-Wing Alliance auf. Wobei er dort auch als Tie Advanced bezeichnet wurde. Es ist wohl kompliziert.

Interessant ist der Jäger dadurch, dass er im Gegensatz zu normalen Tie-Jägern über Schilde und über einen Hyperraumantrieb verfügt. Dadurch ist er gleichermaßen flexibler wie auch robuster. Im Star Wars Legends-Kanon wurde die Produktion aus unbekannten Gründen eingestellt, inspirierte aber wohl auch den Tie Defender.

Es ist jedenfalls schön zu sehen, dass auch Elemente aus Star Wars-Videospielen hier und da im offiziellen Kanon landen. Zuvor griff zum Beispiel The Mandalorian die Dark Trooper auf, die einst in Star Wars: Dark Forces eingeführt wurden.