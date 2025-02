Andor: Disney zeigt Trailer zu Staffel 2 der besten Star Wars-Serie und der macht die Wartezeit bis April nicht gerade erträglicher

Seid ihr schon ganz gespannt auf die zweite Staffel der Star Wars-Serie Andor?

Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, genauer gesagt bis zum 22. April 2025, doch jetzt gibt es immerhin schon mal den offiziellen Trailer zu sehen.

Die Geschichte geht weiter, mit alten Bekannten

Mit von der Partie sind in der zweiten Staffel wieder die Charaktere Cassian Andor (Diego Luna), Senatorin Mon Mothma (Genevieve O'Reilly), Bix Caleen (Adria Arjona), Luthen Rael (Stellan Skarsgård) und Syril Karn (Kyle Soller).

Darüber hinaus kommen auch Charaktere hinzu, die ihr bereits aus Rogue One: A Star Wars Story kennt: K-2SO (Alan Tudyk), Saw Gerrera (Forest Whitaker) und Direktor Orson Krennic (Ben Mendelsohn).

Hier ist der neue Trailer:

Der Weg zu Rogue One

Laut Tony Gilroy, Schöpfer und ausführender Produzent der Serie, deckt die zweite Staffel vier Jahre an Ereignissen vor Rogue One ab. Sie besteht aus insgesamt Episoden, die in vier wöchentliche Kapitel mit je drei Episoden aufgeteilt sind.

"Einer der größten Höhepunkte bei der Produktion von Andor ist der Umfang der Geschichte und die Anzahl der Charaktere, die wir kennenlernen können – normale Menschen, imperiale Oberherren, leidenschaftliche Revolutionäre", sagt Gilroy.

"Sie sind echte Menschen, die epische Entscheidungen treffen, und alle stehen vor Fragen mit schrecklichen Konsequenzen. Cassians Reise ist die Seele und das Rückgrat unserer Geschichte, aber es ist der Chor, der die Show ausmacht. Ich bin so gespannt, wie es dem Publikum in Staffel 2 ergeht."

Die ersten drei Episoden wurden von Tony Gilroy selbst geschrieben, die restlichen Episoden wurden von Beau Willimon (vier bis sechs), Dan Gilroy (sieben bis neun) und Tom Bissell (zehn bis zwölf) geschrieben. Im Regiestuhl saßen wiederum Ariel Kleiman (eins bis sechs), Janus Metz (sieben bis neun) und Alonso Ruizpalacios (zehn bis zwölf).