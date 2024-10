Gollum-Schauspieler bei Clair Obscur Expecition 33: Dark-Fantasy-RPG zeigt grandiosen Cast

Andy Serkis, Ben Starr, Charlie Cox, Jennifer English - sie alle haben eine Sache gemeinsam. Sie sind Darsteller im Dark-Fantasy-Rollenspiel Clair Obscur: Expedition 33. Entwickler Sandfall Interactive und Publisher Kepler Interactive zeigen in einem neuen Trailer, welche Schauspieler in Clair Obscure mitspielen, wenn der Titel im Frühjahr 2025 erscheint.

Clair Obscure stellt seine Schauspieler vor

Muss ich zu Andy Serkis wirklich noch Worte verlieren? Der Schauspieler ist für seine ikonische Rolle in Der Herr der Ringe bekannt. Hier spielte er den zwiespältigen Gollum. Doch auch in der Videospielbranche ist Serkis keine unbekannte Größe, da er bereits mit Ninja Theory zusammengearbeitet hat.

Ben Starr ist in der TV-Welt für seine Hauptrolle in der Netflix-Serie You bekannt. Vielleicht kennt ihr ihn auch als Sprecher für Clive in Final Fantasy 16? Die Stimme von Jennifer English könnte euch ebenfalls bekannt vorkommen, denn sie sprach Shadowheart in Baldur's Gate 3. Auch Devora Wilde und Tracy Wiles, die Rollen in BG3 übernahmen, sind mit an Bord.

Auch Charlie Cox dürfte euch etwas sagen, denn der britische Schauspieler spielte die Hauptrolle in Daredevil. Auch Kirsty Ride, die bei Sifu mitwirkte, Shala Nyx aus der Cyberpunk-2077-Erweiterung Phantom Liberty und Rich Keeble, der mit Auftritten in Good Omens oder Ted Lasso bereits in einigen hochkarätigen Shows aufgetaucht ist, sind keine unbeschriebenen Blätter.

Neben den Schauspielern könnt ihr im Trailer etwas tiefer ins Gameplay und die düstere Welt eintauchen. Hinterlegt mit epischer Musik, seht ihr die Schauspieler in ihren Rollen und erhaltet sogar einen Einblick in das rundenbasierte Kampfgeschehen.

Charlie Cox spielt Gustave, einen einfallsreichen Ingenieur, der die Malerin des Todes aufhalten will, um den Kindern von Lumière eine Zukunft zu geben. Jennifer English spricht Maelle, eine schüchterne einzelgängerin, die aus dem Ort fliehen will. Lune wird von Kirsty Ride gesprochen, sie ist eine Magierin und Tochter berühmter Forscher. Mit ihrem Wissen will sie das Geheimnis der Malerin entschlüsseln.

Andy Serkis spielt Renoir, ein grimmiger und von Verlusten gezeichneter Mann, der seine Familie retten will. Ben Starr schlüpft in die Rolle von Verso, einem Fremden, der seine Ziele nicht zu offenbaren scheint.