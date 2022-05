Angeln in V Rising: So stellt ihr eine Angelrute her und fangt Fische

In V Rising könnt ihr nicht nur die Tiere des Waldes töten und ihre Rohstoffe weiterverwerten, sondern auch Fische angeln. Eine erschreckend ruhige Arbeit für alle nachtaktiven Sauger, aber dennoch lohnt es sich, die Angel auszuwerfen. Wie ihr euch eine Angelrute besorgt, die besten Orte zum Fischen findet und so an seltene Ressourcen kommt, verraten wir euch in diesem kleinen Angelratgeber.

So erhaltet ihr eine Angelrute in V Rising

Ohne Angel könnt ihr V Rising keine Fische fangen. Mit einem Rezept könnt ihr das wichtige Werkzeug herstellen. U sonst bekommt ihr das Rezept nicht, zuerst müsst ihr Rufus den Vorarbeiter besiegen und sein Blut trinken. Dieser Boss ist mit seinem Level 20 noch nicht allzu hoch - ihr könnt ihn also schon früh im Spiel in seinem Lager in Farbane herausfordern.

Nachdem ihr das Blut des Bosses getrunken habt, schaltet ihr das Rezept für die Angelrute frei. Auch die Blaupause für die Holzwerkbank erhaltet ihr von ihm. Praktisch, denn diese benötigt ihr, um das Angelwerkzeug herzustellen.

Kehrt nun in euer Versteck zurück und stellt eure Holzwerkbank auf. Ihr findet sie, wenn ihr die Taste "B" drückt und dort unter dem Reiter "Handwerk" sucht. Um eine Holzbank herzustellen, benötigt ihr folgende Ressourcen:

12 Bretter

60 Tierhäute

So stellt ihr eine Angelrute in der Holzwerkbank her

Um eine Angelrute herzustellen, braucht ihr spezielle Materialien, die ihr auftreiben müsst, wenn ihr sie nicht bereits besitzt. Diese sind:

8 Bretter 4 Kupferbarren 4 grobe Fäden

Kupferbarren erhaltet ihr, wenn ihr Kupfererze im Ofen abbaut. Grobe Fäden könnt ihr nicht selbst herstellen, ihr könnt sie vielen Gegnern in der offenen Welt abknöpfen. Am besten schaut ihr dazu in einem der Lager vorbei, die in den Wäldern Farbanes verstreut liegen oder ihr entnehmt sie einfach den Leichen eurer menschlichen Opfer.

V Rising: So angelt ihr nach Fischen

Habt ihr die Angel hergestellt, könnt ihr sie ausrüsten und euch direkt auf die Suche nach der nächsten Wasserquelle begeben. Am häufigsten findet ihr solche Stellen im Farbane-Wald, den Silverlight Hills oder im Dunley Ackerland. Ein ruhiger See ist hierbei ein schlechter See. Haltet Ausschau nach Wellen auf der Wasseroberfläche. Nur an einer solchen Stelle könnt ihr Fischen.

Überall wo es blubbert, könnt ihr in V Rising angeln gehen. So sieht eine gute Angelstelle aus.

Klickt nun mit der rechten Maustaste auf das blubbernde Wasser und wartet. Wenn das Wasser zu leuchten beginnt, drückt ihr die linke Maustaste. Wenn das Timing stimmt, solltet ihr einen Fisch herausziehen, der dann automatisch von der Angel in euer Inventar wandert - sofern es dort Platz für ihn gibt, versteht sich.

Fische sind in V Rising nicht etwa wegen ihrer gesunden Omega-3-Fettsäuren toll, sondern aufgrund der vielen Ressourcen, die ihr aus ihnen gewinnen könnt. Dazu gehören Fischöl, Fischgräten und Schuppen. Alle diese Materialien finden in verschiedenen Handwerksrezepten Verwendung. Auch zufällige Gegenstände, Blaupausen für kosmetische Gegenstände und Schrott lassen sich mit viel Glück aus den Fischen herausholen.

Je nach Fischart und seiner Qualität findet ihr diese Ressourcen in unterschiedlicher Verteilung. Fischöl benötigt ihr für die Herstellung von makellosem Leder - sehr wichtig für die Herstellung von guter Endgame-Ausrüstung! Mit Fischgräten zaubert ihr euch ein paar Rattensnacks herbei und Schuppen sind wichtige Materialien für Rüstungen, die auch den stärksten Bossen standhalten sollen.

