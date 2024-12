Angst vor GTA 6? Entwickler wollen dem Blockbuster wohl aus dem Weg gehen

Rockstars Open-World-Action-Adventure Grand Theft Auto 6 wirft schon jetzt seine Schatten voraus.

Und das nicht nur im Hinblick auf die Vorfreude bei den Fans. Vielmehr scheint das Spiel auch eine gewisse Angst zu verbreiten, zumindest wenn es darum geht, Veröffentlichungstermine für andere Titel festzulegen.

Möchte jemand mit GTA 6 konkurrieren?

Der Release von Grand Theft Auto 6 ist derzeit grob für den Herbst 2025 geplant, Genaueres weiß man bisher noch nicht. Und das sorgt wohl für Unsicherheiten bei Entwicklerstudios und Publishern, die derzeit wohl davor zurückschrecken, konkrete Release-Termine in diesem Zeitraum für ihre Spiele festzulegen.

Wie Bloomberg berichtet, wollen viele Studios wohl so lange wie möglich abwarten und schauen, ob GTA 6 tatsächlich im Herbst 2025 auf den Markt kommt oder doch noch auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird.

Es ist die Rede davon, dass sich manche Entwickler "sehr, sehr weit" von GTA 6 fernhalten möchten.

"Die Vorfreude ist so groß, dass einige konkurrierende Publisher so lange wie möglich warten, um ihre Veröffentlichungstermine im Herbst festzulegen, wie mit der Sache vertraute Personen berichten", heißt es. "Die Publisher wollen sehen, ob GTA 6 seinen Termin einhält oder ins Jahr 2026 rutscht, sagen diese Personen, und sie sind entschlossen, ihre eigenen Spiele weit, weit von GTA 6 fernzuhalten."

Angesichts des riesigen Erfolgs von Grand Theft Auto 5 ist zu erwarten, dass es beim Nachfolger ähnlich laufen wird. Es ist davon auszugehen, dass sich zum Release viele Spielerinnen und Spieler in GTA 6 stürzen und dann erst einmal für eine Weile damit beschäftigt sind und somit wenig Interesse an anderen Spielen zeigen könnten, die in dem Zeitraum erscheinen.

Der erste Trailer zu GTA 6 wurde im Dezember 2023 veröffentlicht, Fans warten bereits ungeduldig auf einen zweiten Trailer. Nach Angaben eines Ex-Rockstar-Entwicklers gibt es aber einen guten Grund dafür, warum Rockstar derzeit nicht viel zum Thema GTA 6 sagt.