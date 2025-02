Angst vor MMOs, die sich wie ein Job anfühlen? Fellowship will den Ballast traditioneller Dungeon-Erlebnisse lüften – und ihr könnt es jetzt ausprobieren

Ich gebe zu, ich war eigentlich nicht der richtige für den Termin, mir Fellowship anzuschauen, einen ambitioniert aufs Wesentliche eines MMO-Raids reduzierten Dungeon-Crawl, der gerade in Stockholm entsteht. Aber Melanie war gerade unterwegs, also sprang ich ein. Mein letztes MMO, in das ich richtig tief eingestiegen war, hieß Final Fantasy, und zwar nicht etwa 14, sondern 11. Ich kannte circa einen Monat nichts anderes mehr, bis mir meine Jetzt-Frau die Pistole auf die Brust setzte. Danach blieb ich Zeitfressern wie diesen fern.

Und wisst ihr was, im Grunde machte mich das eben doch zu einem möglichen Adressaten für diese Sorte Spiel. Denn die Entwickler von Chief Rebel wollen beweisen, dass MMO- und MOBA-artige Erlebnisse nicht zwangsläufig ein Vollzeitjob sein müssen, deren beste Momente “hinter Hunderten Stunden Abo-Content” versteckt sind, wie sie es selbst formulieren.Das nennen sie dann “MODA” – Multiplayer Online Dungeon Adventure.

Selbstversuch nach 17 Jahren Abstinenz

Also bin ich mit den Entwicklern zusammen rein in einen Dungeon, um ein paar Mobs zu vermöbeln. Diverse Helden standen zur Auswahl und ich entschied mich für die Damage-Dealerin Rime, einer auffallend spitzohrigen Casterin aus der Distanz. Ziel in diesem Lauf war es, drei Bosse zu legen und ich muss sagen, als jemand, der in den vergangenen Jahren eher selten Games spielte, in denen man mehr die Tasten 1 bis 4 – oder shift plus 1 bis 4 – zyklisch spammte, als auf Timing und Movement zu achten, war die Umgewöhnung hart.

Einem Cooldown-Kreis dabei zuzuschauen, wie er sich allmählich füllt, während sich auf dem Schlachtfeld vor mir Balken leeren oder länger werden – dafür ist mein Gehirn offensichtlich nicht gemacht, oder es leitet davon zumindest nicht in erster Linie Spaß ab. Trotzdem muss ich sagen, dass ich schon bald verstand, was den Reiz von Fellowship ausmacht, denn jeder spielte irgendwann fast wie von selbst seine Rolle in der Party. Tatsächlich bekam ich das eine oder andere Lob dafür, wie ich mit gezielten Unterbrechungsaktionen mit Musketen bewaffnete Piratenskelette daran hinderte, ihre Spezialattacke durchzuziehen.

Fellowship - Bilder 1 of 7 Attribution

Und gerade bei den größeren Feinden und Bossen spielte dann koordiniertes Movement eben doch eine entscheidende Rolle, wenn sie größere Area-of-Effekt-Attacken oder Zauber wirkten. Als besonders knifflig erwies sich ein Angriff eines dezent an LeChuck erinnerenden Piratenkapitäns, bei dem man sich binnen weniger Momente an einem Anker festhalten musste, um nicht fortgespült zu werden. Das war sogar inszenatorisch recht gut gemacht, auch wenn die Optik ansonsten entschieden Indie ist und am Aussehen des HUD gern noch etwas geschraubt werden darf. Das sah alles noch etwas zu sehr nach “Entwicklerversion” aus.

Für Wiederspielbarkeit soll das Erlebnis “endlos skalieren”. Modifikatoren für Dungeons (unter anderem kamen Meteoritenschauer zur Sprache) halten die Herausforderung und Abwechslung hoch. Fellowship ist seit 2018 in der Entwicklung und weder Free-to-play noch wird es einem Abomodell unterliegen. Ihr kauft das Spiel und abgesehen von rein kosmetischem DLC, den man optional erstehen können soll, ist es dann euer.

Das Spiel soll noch in diesem Jahr in den Early Access gehen und auch, wenn es wohl dabei bleibt, dass eher Spielerinnen wie Melanie Abnehmer für einen Titel wie diesen sein werden als ich, ist der Ansatz, die User schneller zum Kern des Erlebnisses, mit Gefährten – seiner Fellowship – einen Dungeon zu säubern, doch ein lobenswerter. Wer jetzt schon einen Blick riskieren will, nimmt einfach am offenen Fellowship Playtest teil, der im Rahmen des Steam Next Fests gestartet ist und noch bis zum 3. März läuft.