Animal Crossing: New Horizons bricht Verkaufsrekorde in Japan und überholt sogar Pokémon

Nintendos Lebenssimulation Animal Crossing: New Horizons hat einen neuen Verkaufsrekord aufgestellt und bleibt fast fünf Jahre nach seiner Veröffentlichung eines der erfolgreichsten Spiele auf der Switch. Das beliebte Simulationsspiel von Nintendo, in dem Spieler ein entspanntes Leben auf einer virtuellen Insel führen können, hat sich in Japan als besonders populär erwiesen. Neue Zahlen zeigen, dass es sich um das meistverkaufte physische Spiel in der japanischen Geschichte handelt.

Ein globaler Erfolg mit nachhaltigem Charme

Mit über acht Millionen physisch verkauften Einheiten hat Animal Crossing: New Horizons den bisherigen Rekord von Pokémon Rot/Grün (7,93 Millionen) übertroffen, einem Klassiker der Game-Boy-Ära. Bereits im ersten Jahr nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2020 konnte das Spiel weltweit über 30 Millionen Einheiten absetzen. Dieser Erfolg war auch auf den Hype während der Pandemie zurückzuführen, als viele Spieler nach einer entspannenden Ablenkung suchten. Das Spiel punktet vor allem durch seine offene Spielwelt und kreative Gestaltungsmöglichkeiten, die es Fans erlauben, ihre Inseln individuell anzupassen und zu gestalten.

Anhaltender Erfolg und stetige Verkaufszahlen

Neue Verkaufszahlen der Woche vom 16. bis 22. Dezember 2024 zeigen, dass in Japan allein in diesem Zeitraum weitere 15.536 Exemplare verkauft wurden, dass berichtete die Famitsu. Weltweit hat das Spiel nun über 46 Millionen Einheiten (Stand 5. November 2024) verkauft, wovon etwa 16 Prozent auf physische Verkäufe entfallen,so berichtet Gamerant. Trotz seines Alters bleibt das Spiel weiterhin ein Bestseller und beweist seine anhaltende Beliebtheit bei Spielern aller Altersgruppen. Leider bietet das Spiel schon lange keine neuen Updates mehr an, aber sorgt mit der kreativen Gestaltung seiner Insel immernoch für viel Freude bei seinen Fans.

Dass Fans nach einem Nachfolger fragen, war somit klar. Obwohl Nintendo zuletzt mit dem Handyspiel Animal Crossing: Pocket Camp Complete für Abwechslung sorgte, warten Fans sehnsüchtig auf eine neue Hauptversion der Serie. Angesichts der Gerüchte über die kommende Nintendo-Konsole wird spekuliert, dass der nächste Teil für diese Plattform erscheinen wird. Bis dahin bleibt Animal Crossing: New Horizons ein Dauerbrenner bei seinen Fans.