Animal Crossing Pocket Camp Complete: Achtung! Nur noch wenige Stunden könnt ihr euch Nintendos Smartphone-Spiel zum günstigeren Einführungspreis sichern

Wenn ihr Interesse am Kauf von Animal Crossing: Pocket Camp Complete habt, solltet ihr nicht mehr lange damit warten.

Animal Crossing: Pocket Camp Complete Genre: Lebenssimulation

Plattform: iOS, Android

Release: 3. Dezember 2024

Entwickler / Publisher: Nintendo / Nintendo

Zumindest dann, wenn ihr noch vom günstigeren Einführungspreis für das Smartphone-Spiel profitieren möchtet. Dieser ist nämlich nur noch wenige Stunden gültig.

Günstiger im Launch-Zeitraum

Pocket Camp Complete wurde von Nintendo im Dezember 2024 veröffentlicht, nachdem man zuvor Ende November die Free-to-play-Version von Pocket Camp eingestellt hatte.

Seitdem ist die neue Version, die ohne Mikrotransaktionen und dergleichen kommt, zum Preis von 9,99 Euro erhältlich. Allerdings nicht mehr lange.

Dieser Preis gilt nämlich nur noch bis morgen. Bis zum 31. Januar 2025 um 6:59 Uhr, um genau zu sein. Anschließend steigt der Preis auf 19,99 Euro, ist also schon ein Unterschied, ob hr die App jetzt noch kauft oder nicht.

Im Kern unterscheidet sich Pocket Camp Complete inhaltlich kaum von der Free-to-play-Version. Ihr übernehmt die Rolle eines Zeltplatz-Managers, gestaltet dabei euren eigenen individuellen Zeltplatz und eure Camperfreunde. Ebenso könnt ihr verschiedenen Aktivitäten nachgehen, zum Beispiel Angeln.

Im Gegensatz zur vorherigen Version ist hier nur noch eine einmalige Zahlung beim Kauf erforderlich, die Elemente zur Monetarisierung wurden entfernt beziehungsweise umgewandelt, sodass ihr nichts zusätzlich zahlen müsst.

Es ist unter anderem auch möglich, individuelle Designs aus Animal Crossing: New Horizons für die Nintendo Switch zu importieren. Dazu erstellt ihr Designs auf der Switch und nutzt dann die Custom Design ID, um besagtes Design in Pocket Camp Complete zu übertragen.

Laut Nintendo werden noch bis mindestens September 2025 neue Events und Items zu Pocket Camp Complete hinzugefügt. Events, die vorher in der Free-to-play-Version liefen, werden zudem über einen Vier-Jahres-Zyklus hinweg in Pocket Camp Complete wiederholt. So könnt ihr ihr zum Beispiel auch Items oder Tiere bekommen, die ihr zuvor verpasst habt.