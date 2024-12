Animal Crossing: Pocket Camp Complete ist jetzt ohne Mikrotransaktionen erhältlich, aber mit neuen Updates

Nintendo hat eine neue Version seines beliebten Mobile-Games veröffentlicht: Animal Crossing: Pocket Camp Complete. Diese kostenpflichtige Variante ersetzt die ursprüngliche Free-to-Play-Version, die am 29. November 2024 nach sieben Jahren eingestellt wurde. Mit der neuen Ausgabe verzichtet Nintendo auf Mikrotransaktionen und bietet stattdessen eine umfassendere Spielerfahrung ohne zusätzliche Kosten an.

Fester Preis und neue Inhalte

Die neue Version ist für iOS und Android verfügbar und kostet bis zum 31. Januar 2025 9,99 Euro. Danach soll der Preis auf 19,99 Euro steigen. Im Gegensatz zur Vorgängerversion gibt es keine Leaf Tickets, die bisher als Premium-Währung dienten, und auch die monatlichen Pocket Camp Club-Abonnements wurden gestrichen. Spieler können jetzt Leaf Tokens allein durchs Gameplay verdienen. Zudem sind Features, die zuvor nur Abonnenten vorbehalten waren, wie das Spazierengehen mit einem Lieblingstier, nun für alle zugänglich.

Eine signifikante Änderung betrifft den Multiplayer-Modus. Die Möglichkeit, online mit Freunden zu spielen, wurde entfernt. Stattdessen können Spieler nun Camper Cards erstellen und per QR-Code mit anderen teilen. Neu ist außerdem die Integration von Custom Designs aus Animal Crossing: New Horizons auf der Nintendo Switch. Spieler können ihre Designs ins Mobile-Game übertragen und dort nutzen, was zusätzliche kreative Möglichkeiten eröffnet.

Nintendo plant regelmäßige Updates

Nintendo plant, die neue Version mindestens bis September 2025 mit regelmäßigen Updates zu unterstützen. Neue Events und Items werden hinzugefügt, während frühere Events über vier Jahre hinweg wiederholt werden. Diese Wiederholungen geben Spielern die Gelegenheit, Inhalte nachzuholen, die sie möglicherweise verpasst haben. Darüber hinaus bietet ein neuer "Complete Item Catalogue" eine Übersicht aller im Spiel verfügbaren Items. Mithilfe von Complete Tickets können sogar seltene oder zeitlich begrenzte Gegenstände freigeschaltet werden, die vorher schwierig zu erhalten waren.

Animal Crossing: Pocket Camp Complete bietet Fans der Serie und Gelegenheitsspielern eine zugänglichere und komplette Spielerfahrung an und verzichtet somit ganz auf In-Game-Käufe. Mit neuen Features wie dem Design-Import könnte die neue Version eine spannende Weiterentwicklung für Animal Crossing-Fans sein.