Ansätze zu Fan-Feedback: Der Direktor von Metaphor: ReFantazio will seine "mentale Gesundheit" schützen

Der Direktor von Metaphor: ReFantazio und Persona, Katsu Hashino, hat kürzlich über seine Einstellung zu Fan-Feedback gesprochen. Er vermeidet es, regelmäßig Feedback zu seinen Spielen zu lesen, um seine mentale Gesundheit zu schützen. Im Gegensatz dazu hat Silent Hill-Schöpfer Keiichiro Toyama eine andere Meinung und hört verstärkt auf das Feedback der Fans. Beide sprachen in der japanischen Zeitschrift Famitsu über ihre Meinungen zu dem Thema.

Hashino meidet Fan-Feedback zum Schutz seiner mentalen Gesundheit

Katsu Hashino sieht sich Fan-Reaktionen nur kurz nach dem Launch an, um wichtige Meinungen zu erfassen. Er vermeidet es, ständig auf soziale Medien zu schauen oder nach seinem eigenen Namen online zu suchen. Hashino glaubt, dass ständiges Einholen von Feedback nicht gut für die mentale Gesundheit ist. "Aber es ist nicht so, dass ich das [Spiel] auf Basis dessen, was ich sehe, anpassen könnte. Wenn ich etwas nachschauen muss, mache ich es schnell in einem Rutsch, weil das ständige Betrachten von Reaktionen nicht gut für die mentale Gesundheit ist", sagte er im Gespräch. Selbst wenn Metaphor: ReFantazio ein großer Erfolg war und sich am ersten Tag eine Million Mal verkauft hat, womit es das schnellstverkaufte Atlus-Spiel wurde, hält Katsu Hashino an seiner Meinung fest.

Keiichiro Toyama setzt auf aktives Fan-Feedback für zukünftige Projekte

Im Gegensatz zu Hashino hat der Silent Hill-Schöpfer Keiichiro Toyama eine andere Einstellung zum Feedback. Toyama möchte nützliche Meinungen der Fans in seine zukünftigen Projekte, wie Slitterhead, einfließen lassen, obwohl das Spiel keinen Live-Service hat. Slitterhead, entwickelt von Bokeh Studio, bietet den Spielern die Möglichkeit, in verschiedene Körper, darunter auch einen Hund, zu schlüpfen. Das Spiel erscheint am 4. November 2024.

Während Hashino den direkten Einfluss von Fan-Feedback auf seine Arbeit begrenzt, geht Toyama offen auf die Fans zu und integriert deren Meinung. Beide Herangehensweisen spiegeln die unterschiedlichen Ansätze der Entwickler in Bezug auf Kreativität und Fan-Interaktionen wider. Das neue Werk Slitterhead von Silent Hill-Schöpfer erscheint am 4. November 2024. Mit Metaphor: ReFantazio und Slitterhead erwarten Fans spannende Entwicklungen in der Gaming-Welt.