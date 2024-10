Apex Legends 2? Nein, EA will das Wachstum des Spiel anders ankurbeln

Auch wenn es keinen Teil 2 für Apex Legends geben soll, so kündigt Publisher Electronic Artcs große Veränderungen an ihrem Battle-Royale an. Grund dafür ist das sinkende Engagement der Spieler und die verfehlten Umsatzziele. Das Spiel von Entwickler Respawn Entertainment soll jetzt erst einmal wieder auf Wachstumskurs gebracht werden.

Apex Legends soll Segel wieder in Erfolgsrichtung setzen

EAs CEO Andrew Wilson sagte während einer Telefonkonferenz zum zweiten Quartal, über die Videogameschronicle berichtet, dass Apex Legends in den vergangenen Wochen und Monaten hinter den finanziellen Erwartungen zurückblieb. Allerdings sei man derzeit noch in der Lage, "die aktuelle Entwicklung des Geschäfts steuern". EA glaubt an die Stärke der Marke Apex Legends, ihre Position am Live-Service-Markt und die große, globale Community hinter dem Battle-Royale.

Laut Wilson blieb die vergangene Saison 22 von Apex Legends hinter den Erwartungen zurück. Die Saison begann im August und neigt sich inzwischen langsam wieder dem Ende zu. Trotz der Änderungen am Battle Pass habe es "nicht den erwarteten Monetarisierungsschub" gegeben. Doch an Apex Legends will Electronic Arts weiterhin festhalten.

"Zwei Dinge sind in der Kategorie der Free-to-Play-FPS deutlich geworden. Erstens hat sich Apex in einer wettbewerbsintensiven Landschaft, in der die Marke, eine starke Spielerbasis und qualitativ hochwertige Spielmechaniken mehr denn je von Bedeutung sind, als überzeugendes Franchise für uns erwiesen und ist ein fester Bestandteil der Branche."

"Zweitens: Um ein signifikantes Wachstum und ein neues Engagement zu erreichen, sind große systematische Veränderungen erforderlich. Wir werden uns weiterhin auf die Bindung und die Breite der Inhalte im Dienste unserer globalen Community konzentrieren, während wir auf weitere bedeutende, innovative Veränderungen in der Zukunft hinarbeiten."

Dabei möchte EA lieber mit vielen kleinen Schritten der Verbesserung arbeiten und sieht von einem riesigen Schritt, wie dem Launch eines Apex Legends 2.0 ab. So sagt Wilson, dass eine solche zweite Version bei Live-Service-Spielen selten so erfolgreich sei, wie die erste. Das Spielerlebnis müsse man bei Apex Legends nicht in zwei Versionen aufteilen, um den Titel finanziell wieder auf Kurs zu bringen.

Das Ziel sei es viel eher "sicherzustellen, dass wir die globale Spielerbasis, die wir haben, weiterhin unterstützen und ihnen Saison für Saison neue innovative, kreative Inhalte liefern sowie diese anderen Dinge aufbauen. Aber so, dass die Spieler den Fortschritt, den sie gemacht haben, oder die Investitionen, die sie in das bestehende Ökosystem getätigt haben, nicht aufgeben müssen."

"Wenn wir eine globale Spielergemeinschaft vor die Wahl stellen, sich zwischen den bisherigen Investitionen und der zukünftigen Innovationskreativität zu entscheiden, ist das keine gute Ausgangslage für unsere Gemeinschaft. Unser Ziel ist es daher, das Spielerlebnis weiter zu erneuern, und das sieht man jetzt von Saison zu Saison, da unsere Saisons immer größer werden und wir die wichtigsten Spielmodalitäten innerhalb dieser Saisons ändern."