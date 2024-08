Apex Legends: Alliance holt historischen Sieg beim Apex Esports World Cup

Der Apex Esports World Cup fand dieses Jahr in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riyadh statt. Gestern kämpften 20 Teams im Match-Point-Format um die Trophäe und das Preisgeld von 600.000 Dollar. Ein Team schaffte es nach einem Apex-Marathon von sage und schreibe 13 Spielen, den Sieg zu holen.

Der Fluch von Alliance ist gebrochen

Alliance gewinnt den Apex Esports World Cup. Das Team bestehend aus Hakis, Effect und Unlucky mussten bereits viele Niederlagen hinnehmen. Jetzt sind sie die ersten LAN-Sieger aus der EMEA-Region und das auch noch im bisher längsten Final in der Geschichte von Apex Legends.

Das Team hat seinen Sitz in Schweden, das Land, welches auch Teamkapitän Hakis seine Heimat nennt. Unlucky kommt aus Österreich, während Effect ursprünglich aus Russland stammt.

Bisher war Alliance als das "Group Stage Team" bekannt. Sie dominierten in der Gruppenphase und holten dort sogar immer wieder den ersten Platz, schafften es aber nicht, am Ende den Titel zu holen. Am Finale scheiterte es bisher. Gestern änderte sich das jedoch und die Freudensprünge folgten direkt.

Das Trio hat sich diesen Sieg mehr als hart erarbeitet. Zuerst mussten sie, wie alle anderen, durch Kills und Platzierungen auf 60 Punkte kommen und dann noch ein Match für sich entscheiden, um die LAN zu gewinnen. Ein wenig Glück spielte dem Team sicher auch in die Karten, denn bei 13 Matches gab es auch für andere Teams die Chance, sich den Match-Point-Sieg zu holen.

Hakis, der bereits viele Jahre Spielerfahrung als Profi hat, ist sogar zum MVP des Turniers gekührt worden. Mit Effect, der bereits seit zwei Jahren bei Alliance für Feuerpower sorgt und dem herausragenden Neuzugang Unlucky hat der Alliance-Kapitän ein starkes Roster um sich.

Auch wenn Alliance gewonnen hat, so hat das Team ganz knapp nicht die meisten Punkte geholt. Alliance hat 112 Punkte, während Team Falcons, das "Superteam", bestehend aus Zer0, ImperialHal und Genburten, 114 Punkte gesammelt hat. Auf Platz drei steht Luminosity Gaming, danach kommt DMS und Gaimin Gladiators sichert sich Platz fünf.