Apex Legends: Mit GoNext hat niemand gerechnet, außer das Team selbst - Der neue ALGS-Champion erringt überraschenden Sieg in Japan und holt den Pokal nach Europa

Das erste Mal ein der Geschichte von Apex Legends fand das große Finale der Weltmeisterschaft in Asien statt. Sapporo in Japan war der auserwählte Ort für das bisher größte Esports-Event, das die Fans des Battle-Royales je miterleben durften. Über 32.000 Zuschauer waren während des fünftägigen Global Series Championships vor Ort. Am Sonntag kämpften dann die 20 besten Teams in einer letzten großen Match-Serie gegeneinander an. Gewonnen hat ausnahmsweise nicht TSM und auch kein anderes Team, mit dem ihr vielleicht gerechnet hättet.

Apex Legends Genre: Battle-Royale

Plattform: PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch

Release: 4. Februar 2019

Entwickler / Publisher: Respawn / EA

GoNext ist euer neuer ALGS-Champion!

In der Eröffnungszeremonie vor den Spielen wurden die Zuschauer Zeuge einer traditionellen, lokalen Trommel- und Tanzvorführung. Währenddessen zeigten die Bildschirme die Gewinner der letzten vier Jahre. Eine kleine Zeitreise der aufregendsten Momente der Apex-Esport-Geschichte. Womit aber niemand gerechnet hätte, ist, dass das griechische Team GoNext nun dazugehört. Es ist das erste Team aus dem EMEA-Raum, das jemals eine LAN gewonnen hat.

Ganze 600.000 Dollar erhält das Gewinnerteam, bestehend aus Hiarka, Uxako zhidan und Coach Esteves33. Das Team erreichte die 50 Matchpoint-Punkte erst weit nach dem zweitplatzierten Alliance, die bereits mehrfach so kurz davor waren, sich den Titel selbst in die Tasche zu stecken, und dem drittplatzierten Team Falcons. Jedoch konnte GoNext als erstes Team mit den nötigen Punkten einen Sieg erringen.

Ganz links haben wir zhidan, in der Mitte Teamkapitän Hiarka, rechts außen Uxako und hinter den drei Spielern hockt Coach Esteves.

Uxako von GoNext war ziemlich überzeugt vom Können seines Teams. "Wir waren ziemlich selbstbewusst. Ich glaube voll und ganz an das Team", sagt der Spieler mit einem breiten Grinsen im Gesicht. "Es gibt echt keine Worte, um das Gefühl nach einem Sieg zu beschreiben. Es ist unglaublich. Das Publikum war fantastisch. So etwas habe ich noch nie gesehen, es war so gut!"

Die Strategie von GoNext ist aufgegangen. Selbstbewusstsein scheint sich auszuzahlen. Weil das Team die Gegner nicht wirklich respektiert hat und mit einem aggressiven Spielstil aufgetreten ist, konnte sich GoNext laut Uxako das entscheidene Match sichern. "Wir haben ihnen keine Chance gegeben uns zu töten", sagt er.

Nach dem Sieg wäre Uxako gern in Japan geblieben, will jedoch lieber wieder nach Hause fliegen, um mit seiner Familie und seiner Freundin zu feiern. "Ich habe sie sofort nach dem Sieg angerufen, sobald sie mir das Telefon gaben", erzählt Uxako. Eine kleine Pause wird der diesjährige Champion einlegen und danach direkt wieder für die nächsten Turniere trainieren.