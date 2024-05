Apex Legends: ImperialHal verlässt TSM und startet mit zwei Rivalen durch

Eine Ära in Apex Legends endet. In einem emotionalen Video verabschiedet sich Profi-Spieler ImperialHal, denn er verlässt TSM. Viele Jahre hat er für das Team gespielt und insgesamt drei LAN-Trophäen eingesackt. Nun ist es für ihn Zeit, einen neuen Weg zu gehen - und bei diesem ist er nicht allein.

Wie geht es jetzt für ImperialHal weiter?

Auf X teilt TSM einen neunminütigen Videobeitrag, in dem ImperialHal, einer der besten und bekanntesten Spieler in Apex Legends, seinen Austritt aus dem Team verkündet. "Der größte aller Zeiten, danke, ImperialHal", schreibt das Team.

The Greatest Of All Time.



Thank you, @ImperialHal. pic.twitter.com/REPzuL5UCz — TSM (@TSM) May 13, 2024

In einem eigenen Beitrag schreibt Hal, wie seine Zukunft aussieht. Er wird weiter als Profi in Apex Legends zu sehen sein. Er erklärt:

"Ich werde ab jetzt ein Team mit Zer0 und Genburten bilden. Ich habe bereits eine Menge in dem Video gesagt, das ich retweetet habe, aber ich möchte mich bei TSM und allen, die an meiner Seite gespielt haben, dafür danken, dass sie an mich geglaubt haben. Ich werde mich immer an diese letzten 5 Jahre erinnern. Auf zu einem neuen Kapitel."

Das neue Team klingt unfassbar stark. Zer0 und Genburten haben beide für DarkZero gespielt, einem Team, das genau wie TSM bereits drei LAN-Trophäen gewonnen hat. Jahr für Jahr haben die stark rivalisierenden Teams um den Sieg im Finale gekämpft - bis dieses Jahr Reject Winnity dieses Muster aufgebrochen hat und der Pokal erstmals zu einem neuen Tem brachte.

Die Rivalität von TSM und DarkZero war ikonisch, aber so wie es aussieht nur ein wenig aufgeplustert. Hinter den Kulissen verstehen sich die meisten Spieler sehr gut. So gut sogar, dass sie nun ein eigenes Team bilden.

Die Zusammensetzung der drei Spieler erfordert jedoch eine neue Rollenverteilung, zumindest für einige Mitglieder. ImperialHal und Zer0 übernahmen in TSM und DarkZero beide die Rolle des IGL, also des Teamkapitäns, wenn ihr so wollt. Allgemein gilt Zer0 jedoch als etwas besserer IGL weshalb es sein könnte, dass Hal sich in seinem neuen Team unterordnen muss.

Wer nun Fragger und wer Support wird, könnte ebenfalls interessant sein. Sowohl Genburten als auch Hal haben beide ein gutes Fragger-Potenzial. Vielleicht verhilft Genburten hier seine Erfahrung in DarkZero gemeinsam mit Zer0 zu dieser aggressiveren Rolle. Und Hal als Support? Wir werden sehen, zumal die Übergänge zwischen den Rollen je nach Spielverlauf ja doch fließend sein können.

In jedem Fall bilden die drei Profis einen absolut hochwertigen Kader, vor dem sich die übrigen Teams in Acht nehmen sollten.