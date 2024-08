Apex Legends Saison 22 wird wild: Neue Karte, Dual Wielding und Lebensbalken

Es ist wieder Zeit für eine neue Saison von Apex Legends. Am 6. August startet "Shockwave" und Respawn bringt wieder jede Menge neuer Inhalte ins Spiel. Diesmal gibt es eine neue Karte, die besonders dicht mit Gebäuden zugepflastert ist, die Legenden erhalten nun Lebensbalken und ihr könnt euch über eine neue Funktion freuen, die es euch ermöglicht, bestimmte Waffen zweimal gleichzeitig zu tragen und abzufeuern.

Eine Tokyo-Karte, Lebensbalken und Aim-Assist-Nerfs

Eine gute Nachricht vorweg: Diese Saison erhalten alle Spieler den ersten Battle Pass kostenlos, sofern diese ein paar kleine Herausforderungen im Spiel meistern. Jetzt aber ab zu den Gameplay-Änderungen.

Die neue Karte in Apex Legends ist ein riesiger Spielplatz. E-District besitzt mehr bespielbare Fläche als jede andere Karte im Spiel. Inspiriert von Shibuya bietet die Sci-Fi-Karte eine urbane Umgebung mit vielen vertikalen Elementen. Ihr könnt also gut klettern, fliegen, springen und den Raum in jede Richtung für euch nutzen. Neue kleine Gravity-Launcher ermöglichen euch Sprünge auf Dächer. Im Ranked oder in der ALGS werdet ihr die Karte allerdings noch nicht sehen.

Auf der neuen Karte unterwegs. Fällt euch etwas auf?

Ebenfalls nicht im Ranked enthalten ist das neue Feature "Revival", das die Banner in einem Takeover und danach in einem separaten Modus ersetzen wird. Solange einer eurer Teamkameraden lebt, werdet ihr nach eurem Tod sofort wiederbelebt, sobald ein Timer abläuft. Im letzten Ring gibt es allerdings keine Möglichkeit mehr wiederbelebt zu werden. Hier gibt dafür es mehr Spannung. Allgemein soll diese Erfahrung Spieler zu einem aggressiveren Spielstil mit mehr Risiken ermutigen.

Für alle Spieler interessant sind die neuen Lebensbalken. Ab sofort könnt ihr sehen, wie viel Schaden ihr euren Gegnern tatsächlich macht. Das ganze funktioniert natürlich nur, wenn ihr Sicht auf den feindlichen Spieler habt. Außerdem werden Gegner, die sich in eurer Nähe befinden, optisch etwas hervorgehoben. Zwei neue Behälter werden außerdem eingeführt. Ein goldener wird später im Spiel erneut Loot bieten, ein roter mit besonders guten Gegenständen wird auf der Karte markiert und braucht länger, um geöffnet zu werden.

So sehen die Lebensbalken in Apex Legends aus.

Mit dem neuen Akimbo-Feature könnt ihr die Mozambik sowie die P2020 im Dual Wielding nutzen. ADS wird dann durch ein strammeres Hüftfeuer ersetzt und die Feuerkraft der beiden Waffen wird mit Akimbo verdoppelt. Auch interessant ist, dass der Aim Assist auf dem PC um 25 Prozent herabgesetzt wird. Controller sind dann in PC-Lobbys nicht mehr so effektiv.

Das waren die wichtigsten Änderungen für Apex Legends Saison 22. Viel Spaß mit Shockwave!