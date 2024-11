Apex Legends: Saison 23 bringt Liebe für Lifeline und alle Support-Spieler

Apex Legends geht mit "Aus dem Portal" in eine neue Saison. Schon jetzt könnt ihr auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und S, Nintendo Switch und PC die neue Lifeline ausprobieren, von den verstärkten Support-Perks profitieren, mit geheimnisvollen Portalrelikten neue Gegenstände im Match erhalten und euch mit dem neuen, universellen Nahkampfobjekt "Raptors Klaue" ausrüsten.

Die Saison der Unterstützer

Es dreht sich in Saison 23 alles um die Unterstützer-Klasse. Seit mehr als fünf Jahren könnt ihr in Apex Legends mit Lifeline über die Battle-Royale-Karten rennen und euren Teammitgliedern mit eurem Staubsaugerroboter - ich meine natürlich mit eurer DDM-Heildrohne - zur Seite stehen. Für Entwickler Respawn Entertainment hat die beliebte Legende aber nicht mehr die Fantasie der Kampfsanitäterin erfüllt und so darf sich die Heilerin über ein Update freuen.

Das kann Lifeline jetzt: Mit ihrer passiven Fähigkeit kann Lifeline sich an ihre DDM-Drohne hängen und ein wenig mit ihr fliegen. Das bedeutet neue Mobilität für alle Lifeline-Fans. Ihre taktische Fähigkeit ist und bleibt das Heilen. Jedoch kann eure Drohne sich nun mit euren Teamkameraden mitbewegen und bleibt nicht mehr starr auf einer Stelle stehen. Äußerst interessant ist ihre neue Ult. Statt Care-Package kann sie einen ringförmigen Schild werfen. Von außen können keine Kugeln hinein, innen erhaltet ihr höhere Heilungsgeschwindigkeit. Oben ist der Schildring offen und jeder kann rein oder rauslaufen - auch eure Feinde. Schaden von oben oder das Verhindern der Ult sind hier besonders stark gegen Lifeline und ihr Team. Ach, und Lifelines Design wurde angepasst. Sie ist jetzt etwas farbenfroher und besitzt pinke Haare.

Klassen-Update: Für Lifeline und alle anderen Unterstützer wartet eine weitere Verbesserung. Das Klassen-Update beschert den Supports drei neue oder verbesserte Effekte. Zuerst werden diese nicht mehr verlangsamt, während sie sich heilen. Dazu heilen ihre kleinen Meds doppelt so viel. Sie beleben Kameraden 25 Prozent schneller wieder und von ihnen wiederbelebte Spieler erhalten außerdem ein wenig Lebensregeneration. Zu guter Letzt werden die Unterstützer ein wenig entlastet, da nun alle Legenden Banner von getöteten Teammitgliedern herstellen können. Kleine Buffs für Gibraltar, Conduit und Newcastle sollen den Legenden einen kleinen Extra-Schubs geben.

Neue Beute: Was für alle Spieler neu ist, sind die Portalrelikte, eine neue Art des Loots, die überall auf den Karten auftauchen kann. Darin findet ihr völlig neue Waffen sowie passive und aktive Fähigkeiten. Diese können etwa eure Bewegung verbessern, während ihr bei den Waffen zum Beispiel den EPG-1 einsammeln könnt - einen Granatenwerfer aus Titanfall. Aktuell befinden sich mehr als 25 Gegenstände im Loot-Pool der Portalrelikte, im Laufe der Saison sollen es noch mehr werden.

Mit dem Karambit gibt es auch einen neuen kosmetischen Gegenstand. Ihr könnt das Messer wie alle anderen Heirlooms auch kaufen. Für jede Legende besitzt das Messer eine unterschiedliche Optik, Farben, Animationen und kleine, versteckte Details können also variieren.