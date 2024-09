Apex Legends: Spacestation Gaming gewinnt bei den Split 2 Playoffs in Mannheim

... und noch viel weiter! Beim Finale der Split 2 Playoffs konnte sich Spacestation Gaming den Sieg holen. Damit wurde die Global Series in Deutschland beendet.

Sieg für Spacestation Gaming bei den ALGS Finals

Apex Legends hielt die Split 2 Playoffs in Mannheim ab. Wie immer traten 40 der besten Teams gegeneinander an, um ein möglichst großes Stück vom dicken 1-Millionen-Dollar-Preispool zu erhalten und sich Sieger der ALGS Split 2 Playoff Finals zu nennen.

Für den Sieger gab es 300.000 Dollar und jede Menge Playoff Points für die kommenden Championships Anfang 2025. Zuvor fand das Turnierfinale in Los Angeles statt. Die nächsten Playoffs werden in Sapporo, Japan, abgerhalten. Deutsche Fans hatten dieses Jahr also sehr viel Glück mit der Nähe der Event-Location.

Spacestation Gaming besiegte im Finale nicht nur Gaimin Gladiators, sondern stach auch Alliance aus, die dem Sieg nur knapp entrannen. Überraschend schlecht schnitt Team Falcons ab, das mit Zer0, Genburten und ImperialHal aus einigen der besten und bekanntesten Spielern besteht.