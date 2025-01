Apex Legends' Update-Zeitfenster: Wieso der arme Mirage erst jetzt ins Rampenlicht treten darf

Für Apex Legends ist aktuell eine spannende Zeit. Das erste große Esport-Turnier in Japan ist nur noch wenige Wochen entfernt, und auch das neue Update in der Saisonmitte steht an. Heute geht mit "Aus dem Portal" der große Haufen Anpassungen live, darunter auch Änderungen an Mirage und Loba. Die Supporter unter euch dürfen sich also über einen weiteren unterstützenden Patch freuen. In einem Interview durfte ich den Entwicklern von Respawn Entertainment Fragen rund um das Update stellen. Lead Legend Designer Devan McGuire und Game Designer Casey O'Brien haben hierfür mit mir gesprochen.

Die erste Frage bezieht sich auf Loba und Mirage. Warum habt ihr mit der Aktualisierung dieser beiden Legenden gewartet?

Devan McGuire: Um ihnen eine Chance zu geben, im Rampenlicht zu stehen. Wenn man eine ganze Klasse aktualisiert, wird es bestimmte Charaktere geben, die irgendwann an der Spitze stehen. Und so dachten wir uns, dass wir, anstatt alle am Anfang der Saison zu platzieren und sie alle um dieselben Positionen konkurrieren zu lassen, alles aufteilen und jedem Teil der Support-Saison eine andere Note geben sollten. So ging es zu Beginn der Support-Saison um Lifeline Gibraltar, Newcastle und die Shield-Änderungen. Jetzt haben wir das Tempo ein wenig gedrosselt und geben Loba und Mirage die Chance, neu und aufregend zu sein.

Gab es irgendetwas, das euch dazu veranlasst hat, genau diese beiden Legenden als letztes ins Rampenlicht zu stellen? Warum waren sie nicht bereits in der ersten Rotation?

Devan McGuire: Das ist eine interessante Frage. Ich denke, die Entscheidung fiel eher unter dem Gesichtspunkt, was am ehesten auffällt und mit Lifeline und ihrer Einführung bzw. ihrer Wiedergeburt synergetisch zusammenwirkt. Ich denke also, dass das Ziel zuerst die Einfachheit ist und dann erst die komplizierteren Dinge. Aber ja, es ging einfach darum, herauszufinden, welche Legenden mehr Zeit zum Basteln und Ausprobieren brauchen. Und diese beiden brauchten das, da sie viel nuancierter in der Art und Weise sind, wie sie unterstützen. Loba konzentriert sich auf den Looting-Aspekt während Mirage mit dem Tarnungsaspekt spielt.

Und welche Änderungen an Loba und Mirage werden eurer Meinung nach die größten Auswirkungen haben?

Devan McGuire: Ich denke, bei Loba werden einige der größeren Änderungen wahrscheinlich die beiden taktischen Aufladungen, die ihr mehr Vielseitigkeit und Möglichkeiten zur Flucht bieten. Das bedeutet, dass sie für ein schnelles Finish oder einen aggressiven Vorstoß reingehen kann und dann immer noch in der Lage ist, sich zu befreien. Sie kann ein aktiveres Gefecht oder eine aktivere Rolle spielen. Und dann noch die Tatsache, dass sie auf ihrem Schwarzmarkt unendlich viele kleine Medikamente kostenlos holen kann. Mirage hat einen ganz anderen Stil. Man wird sehen, womit er durchkommen kann, wenn er sich jetzt während des Heilens neu positionieren kann. Wir haben einige ziemlich verrückte und lustige Dinge erlebt und Tests zu dieser neuen Tarnung durchgeführt. Und ich glaube, das wird die größte Sache sein, die ihn in eine völlig neue Perspektive rückt.

Dann nehme ich jetzt mal die gleiche Frage und drücke ihr den Waffen-Stempel auf: Welche neue Waffenänderung wird eurer Meinung nach die wichtigste und einflussreichste sein?

Casey O'Brien: Ich denke, dass von allen Waffenänderungen, die mit diesem Mid-Season-Patch kommen, die Accelerated Waffen wahrscheinlich der größte Hit sein werden. Zu diesen Waffen gehören die Nemesis, die G7 und das Car-SMG. Und diese werden zusätzlich zu ihrer normalen Power, mit den neuen Fähigkeiten dafür sorgen, dass ihr Evo- und Ult-Punkte erhaltet. In Bezug auf die Waffenwahl dürften die Accelerated Waffen die Meta also ziemlich aufrütteln. Aber ich denke auch, dass wir mit den Legenden-Picks diese netten Synergien zwischen Waffen und Legenden finden werden, von denen die Legenden mehr profitieren werden, wenn sie diese zusätzlichen Evo- und Ultimate-Boni erhalten.

Wie wichtig war es für euch, diese Änderungen vor der ALGS-Meisterschaft in Sapporo zu veröffentlichen?

Devan McGuire: Gute Frage. In diesem Fall weiß ich nicht, ob es eine wirklich schwerwiegende Entscheidung gegeben hat. Kein "Hey, wir müssen das Ding rausbringen, bevor die ALGS losgeht". Wir haben eine Menge interessanter Dinge gesehen, die sich in Blogs und Scrims abspielten, sowohl im Inland als auch international. Ich denke, dass einige der Frustrationen rund um das Counterplay wichtig waren, um sie sowohl in der Wettkampfszene als auch im hochrangigen Spiel zu thematisieren. Die Änderungen dieses Patches sind also wichtig, bevor die ALGS startet. Aber wir hatten auch genug Zeit, um das umzusetzen. Wir wollten auch nicht, dass die Leute über die Feiertage frustriert sind, wenn wir eine Änderung früher hätten einführen können, also haben wir etwas früher reagiert.

Wie entscheidet ihr normalerweise, ob ihr ein Update vor oder nach einem wichtigen Esport-Event wie diesem veröffentlicht?

Devan McGuire: In der Vergangenheit haben wir das nicht so gut hinbekommen, um ehrlich zu sein. Bisher waren wir vom ALGS-Zeitplan etwas abgekoppelt und haben manchmal kurz vor einem Event Änderungen vorgenommen. In letzter Zeit haben wir versucht, die Zeitspanne bis zu den Weltmeisterschaften oder den Playoffs zu berücksichtigen und zu entscheiden, ob diese Änderung etwas ist, das wir einführen wollen oder nicht. Wir haben den Zeitplan also mehr daraufhin überprüft, ob wir diese Änderungen vorher einführen oder warten, bevor sie signifikante Dinge im Spiel ändern. Aber ja, im Allgemeinen schauen wir uns den Zeitplan an und sehen, ob er sich auswirkt oder ob die Teams genug Zeit haben, sich auf etwas einzustellen, das wir im Großen und Ganzen ins Spiel bringen wollen. Und bei den Änderungen, die in dieser Saison eingeführt werden, denke ich, dass bis zur Weltmeisterschaft noch genügend Zeit bleibt, um zu reagieren und sich anzupassen.

Konntet ihr mit dem ersten Support-Upate erreichen, was ihr euch erhofft habt?

Devan McGuire: Ich denke, es hat auf jeden Fall das erreicht, was wir uns davon versprochen haben, nämlich die Art und Weise, wie die Leute spielen, zu verändern. Einige Legenden, die bisher eher im unteren Bereich der Ränge zu sehen waren oder nur in den höheren Rängen gespielt wurden, stehen jetzt voll im Rampenlicht. Wir haben die Leute dazu gebracht zu sagen: "Oh, das ist echt stark, das müssen wir spielen." Mit einigen Sachen sind wir vielleicht etwas zu weit gegangen, da müssen wir die Schrauben noch etwas zurückdrehen. Von nun an wird es darum gehen, die richtige Balance zu finden, um die vielversprechenden Aspekte der Support-Saison wieder in eine gesunde Position für das Spiel und seine Langlebigkeit zu bringen, wenn wir von Saison zu Saison und zwischen verschiedenen Modi wechseln.

Kann man diesen Erfolg in Zahlen ablesen? Greifen die Spieler jetzt häufiger zu Support-Legenden?

Devan McGuire: Ja, ich meine, wie ihr wahrscheinlich wisst, sind Newcastle und Lifeline ganz oben, aber Gibraltar ist vom letzten oder vorletzten Platz aufgestiegen, ich glaube, Seer hat diesen Platz davor ziemlich dominiert. Wir haben gesehen, wie Mirage im letzten Teil dieses Splits von einem Platz im Mittelfeld zu einer der fünf besten Legenden aufgestiegen ist, was schockierend ist. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so weit kommen würden. Und Conduit hat sich auch in den Top Ten gehalten. Wir haben also einige ziemlich signifikante Steigerungen bei den Support-Legenden in ihrer dominanten Saison gesehen, was sehr interessant zu beobachten war. Wir sind gespannt, was in der nächsten Hälfte passiert, wenn wir uns mehr auf Mirage und Loba konzentrieren, und wie sich die Dinge dann wieder aufteilen und verändern, wenn wir uns von der Support-Meta entfernen.