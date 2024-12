Apple kürt die beliebtesten App-Store-Spiele 2024: Minecraft und Block Blast dominieren

Apple hat die beliebtesten Spiele des App Stores für 2024 bekannt gegeben und damit Einblicke in die Gaming-Trends des Jahres geliefert. Die Ranglisten umfassen die am meisten heruntergeladenen Spiele für iPhone, iPad und Apple Arcade und zeigen die US-Charts als Basis für die Bewertung. Mit der Auswertungen möchte Apple die erfolgreichsten Titel auf seinen Plattformen hervorheben.

Gaming-Trends bei Apple

Zu den am häufigsten heruntergeladenen kostenlosen iPhone-Spielen gehören Block Blast, Monopoly Go! und Roblox, die insbesondere durch ihre Zugänglichkeit und ihren Multiplayer-Charakter überzeugen. Auf dem iPad dominieren Roblox, Magic Tiles 3: Piano Game und ebenfalls Monopoly Go! die Liste, was die beliebte Position von Multiplayer- und Casual-Games unterstreicht.

Bei den kostenpflichtigen Spielen steht Minecraft sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad an der Spitze der Charts. Das Sandbox-Spiel begeistert seit Jahren mit kreativen Möglichkeiten und einer treuen Fangemeinde. Weitere Highlights sind Heads Up!, ein Partyspiel für iPhone, sowie Geometry Dash und Five Nights at Freddy’s, die sich auf beiden Geräten großer Beliebtheit erfreuen.

Hier sind die Top 10 für jede Kategorie (via VentureBeat veröffentlicht):

Die erfolgreichsten kostenlosen iPhone Games

Block Blast

Monopoly Go!

Roblox

Call of Duty: Warzone Mobile

Township

Last Ware: Survival

Royal Match

Brawl Stars

Subway Surfers

My Perfect Hotel

Die erfolgreichsten kostenpflichtigen iPhone Games

Minecraft: Play with Friends

Heads Up!

Geometry Dash

Papa´s Freezeria To Go!

Bloons TD 6

Five Nights at Freddy´s

Plague Inc.

Monoploly: The Board Game

Stardew Valley

Red´s First Flight

Die erfolgreichsten kostenlosen iPad Games

Roblox

Magic Tiles 3: Piano Game

Monopoly Go!

Subway Surfers

Brawl Stars

Geometry Dash Lite

Block Blast!

Among us!

My Perfect Hotel

Royal Match

Die erfolgreichsten kostenpflichtigen iPad Games

Minecraft: Play with Friends

Geometry Dash

Five Nights at Freddy´s

Stardew Valley

Bloons TD 6

Papa´s Paleteria To Go!

Five Nights at Freddy´s 2

Poppy Playtime Chapter 1

Monopoly: The Board Game

Ultimate Custom Night

Die erfolgreichsten Apple Arcade Games