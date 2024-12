Apple TV+: Alle Serien und Filme im Dezember und Januar

Aktuell liefert Apple TV+ ab. Der Streaming-Dienst von Apple mag nicht ganz so riesig sein, wie Netflix, bietet jedoch hochqualitative Eigenproduktionen. Im Januar 2025 erscheinen weitere Knaller, die ihr nicht verpassen solltet. Wir zeigen euch alle neuen Serien und Filme, die bis Januar 2025 auf Apple TV+ erscheinen.

Alle neuen Serien auf Apple TV+

Nachdem die beliebte Serie Silo letzten Monat endlich eine Fortsetzung erhalten hatte, sind nun weitere von Kritikern gefeierte Serien dran. Dokus, Komödien und Mystery-Serien - für jeden ist beim Jahreswechsel etwas dabei. Dabei kommt ihr sogar günstiger als bei vielen anderen Streaming-Diensten weg. Nur 9,99 Euro kostet die Mitgliedschaft im Monat. Zudem ist eine Gratis-Testwoche für Neukunden verfügbar. Hier findet ihr alle Neuzugänge im Dezember und Januar, die ihr mit eurem Abo sehen könnt.

Dezember 2024 auf Apple TV+

Wonder Pets in der Stadt Staffel 1 (13. Dezember)

Staffel 1 (13. Dezember) Das geheime Leben der Tiere Staffel 1 (18. Dezember)

Januar 2025 auf Apple TV+

Severance Staffel 2 (17. Januar)

Staffel 2 (17. Januar) Prime Finder Staffel 1 (22. Januar)

Staffel 1 (22. Januar) Mythic Quest Staffel 4 (29. Januar)

Besonders empfehlen kann ich Severance und Mythic Quest. Beide Serien könnten kaum unterschiedlicher sein und doch sind beide absolut sehenswert.

Severance: In dieser Sci-Fi-Mystery-Serie wird College-Professor Mark nach dem Tod seiner Frau bei einer Firma angestellt, die ihre Erinnerungen des Arbeits- und Privatlebens trennt. Was sein Arbeits-Ich im Unternehmen treibt, weiß er nicht. Ebenso wenig wissen die Arbeiter der Firma nicht mehr, wie ihr Leben außerhalb der Arbeitswelt eigentlich ist. Sie kennen nur die Arbeit und wirken beinahe wie Sklaven. Diese extreme Interpretation von Work-Life-Balance sorgt jedoch bald für Probleme, denn die Arbeiter beginnen, ihre Rolle in diesem Experiment zu hinterfragen.

Mythic Quest: Das hier ist etwas für alle Videospielfans. Die Comedyserie folgt den Geschehnissen eines Entwicklerstudios, das an dem MMORPG "Mythic Quest" arbeitet. Die Serie zeigt überspitzte Charaktere, die gemeinsam den Druck der Videospielentwicklung ertragen und viele weitere Hürden ihres verrückten Alltags meistern. Da wäre zum Beispiel der zu sehr von sich selbst überzeugte Studioleiter mit seinen völlig verrückten Visionen, die begabte Chefentwicklerin, der unterwürfige Executive Producer, der skrupellose Monetarisierungschef, ein in die Jahre gekommener Autor, sowie zwei verquirlte Spieltesterinnen. Chaos ist vorprogrammiert.