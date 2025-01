Apple TV+ gratis schauen: Kostenloses Wochenende mit Ted Lasso, Severance, Silo und mehr

Streaming-Dienste gibt es viele, und sie alle wollen monatlich Geld von euch. Eure Ausgaben können sich also ganz schön läppern, wenn ihr eine große Auswahl an Filmen und Serien zur ständigen Verfügung haben wollt. Dann gibt es aber auch noch die Sparfüchse, die sich nur einen Dienst zurzeit anschaffen. Für die letztere Kategorie hat Apple TV+ jetzt ein perfektes Angebot. Mit einem Gratiswochenende könnt ihr den Start ins neue Jahr feiern und spannende Serien, wie Severance, Ted Lasso oder Silo nachholen.

Tage der offenen Tür bei Apple TV+

Wer schonmal auf eine dieser grandiosen Serien geschielt hat, sich bisher aber nicht für ein zusätzliches Abo entschieden hat, bekommt nun die Möglichkeit, ein ganzes Wochenende lang gratis zu bingen. Für 48 Stunden könnt ihr Apple TV+ kostenlos nutzen. Am 4. und 5. Januar 2025 geht es los und ihr könnt ohne zusätzliche Kosten durch den Film- und Serien-Katalog stöbern. Um wie viel Uhr der Gratiszugang genau beginnt, schreibt der offizielle X-Account von Apple TV allerdings nicht.

"Dieses Wochenende könnt ihr euch selbst davon überzeugen. Kostenloses Streaming vom 4. bis 5. Januar", heißt es. Knapp und auf den Punkt gebracht. Ein paar Details mehr hätten sicherlich nicht geschadet. Dafür geben die Nutzer in den Kommentar mehrere Film- und Serienempfehlungen.

Ganz vorn mit dabei ist natürlich Severance, ein grandioser Thriller über Personen, die ihre Persönlichkeit chirurgisch aufspalten, sodass sie nur noch ihre Freizeit genießen können. Doch wie geht es dem arbeitenden Teil der Person so? Grenzt das an Sklaverei? Auch die postapokalyptische Sci-Fi-Serie Silo ist mehr als sehenswert. Comedy erhaltet ihr mit Ted Lasso und Shrinking, gutes Drama mit The Morning Show. Ich werfe auch nochmal den Thriller H/JACK mit in die Empfehlungskiste.

Apple TV+ bietet tatsächlich viele hochwertig produzierte Serien und Filme mit großartiger Besetzung. Neben Netflix, Amazon und Disney läuft der Streaming-Dienst vom iPhone-Hersteller allerdings etwas unter dem Radar. Vielleicht hilft das kleine Gratis-Angebot ja, mehr Serienfans für die Plattform und ihr Portfolio zu begeistern.

Zusätzlich bietet Apple TV+ auch ein siebentägiges Probeabo an, das euch ebenfalls einen Gratiszugang gewährt. Beim Kauf von Apple-Geräten erhaltet ihr ebenfalls mehrere Monate Apple TV+ und die ersten Folgen vieler Serien könnt ihr euch ohne kostenpflichtiges Abo ansehen.