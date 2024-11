Apple TV: Neue Serien und Filme im November - Silo erhält endlich zweite Staffel

Gute Serien und Filme gibt es auf vielen Streaming-Diensten. Aber habt ihr auch Apple TV+ auf dem Schirm? Der Streaming-Dienst von Apple ist zwar nicht so groß wie ein Netflix oder ein Amazon, kann jedoch mit der Qualität der veröffentlichten Serien und Filme locker mithalten. Im November 2024 erscheinen dort neue Serien und Filme, die ihr ansehen könnt und meiner Meinung nach sogar ansehen solltet.

Apple TV: Zwischen Comedy und Dystopie

Nachdem im Oktober bereits die zweite Staffel von Shrinking sowie die erste Staffel von Before auf Apple TV erschienen sind, folgen im November zwei weitere Serien. Nächste Woche dürft ihr euch auf Bad Sisters sowie Silo freuen.

Hier sind alle Serien und Filme, die im November neu auf Apple TV erscheinen:

13. November - Bad Sisters (erste Staffel)

15. November - Silo (zweite Staffel)

Bei Bad Sisters handelt es sich um eine Comedy-Serie, bei der fünf Schwestern ihre Eltern durch einen Mord verlieren und nun mitten im Fokus der Ermittlungen stehen. Eingeleitet wurden diese von der Lebensversicherung der Eltern, die selbstverständlich nicht an eine natürliche Todesursache glauben. Eines wird jedoch im Laufe der Serie klar: Unschuldslämmer sind die Schwestern alle nicht.

Besonders empfehlen kann ich euch Silo. Das dystopische Sci-Fi-Drama ist auf Basis einer Buchvorlage entstanden und zeigt das Leben der Menschheit nach einer verheerenden Katastrophe, die die Erde unbewohnbar machte. In einem gigantischen Bunker, der 144 Stockwerke umfasst, leben die Menschen mit begrenzten Ressourcen unter der Erdoberfläche - ohne Fenster, ohne Sonnenlicht. Die Regierung des Silos legt den Bewohnern viele Regeln auf, die in der Theorie für alle gleich sind. In der Praxis leidet ein Großteil der Gesellschaft jedoch unter der sozialen Ungleichheit. Die von Rebecca Ferguson gespielte Protagonistin entdeckt das düstere Geheimnis, das die Regierung bereits seit Jahrhunderten vor den Bewohnern geheim hält. Ihre Neugier ist zu groß und sie stellt weitere Nachforschungen an, wohl wissend, dass sie sich dabei in große Gefahr begibt.

Selten habe ich eine Serie so gespannt verfolgt und mich emotional so in den Bann ziehen lassen. Wenn ihr Lust auf ein postapokalyptisches Szenario, große Ungerechtigkeiten und Verschwörungen habt, dann solltet ihr Silo definitiv eine Chance geben.