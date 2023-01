Apples AR/VR-Headset kommt Berichten zufolge im Herbst endlich auf den Markt

Apple bringt sein lang erwartetes Mixed-Reality-Headset Berichten zufolge in diesem Jahr endlich auf den Markt. Im Herbst dieses Jahres soll es so weit sein.

Reality Pro soll das Apple-Highlight des Jahres werden

Wie Bloomberg berichtet, soll sich das Gerät bereits sieben Jahre in der Entwicklung befinden und hätte ursprünglich 2019 auf den Markt gebracht werden sollen. Mit drei Jahren Verspätung schafft es das AR/VR-Headset in der zweiten Jahreshälfte also endlich in die Geschäfte.

Eine Vorstellung des Gerätes, das angeblich den Namen "Reality Pro" tragen soll, wird es dem Bericht zufolge noch in diesem Frühjahr. Das Betriebssystem soll "xrOS" heißen, behauptet Bloomberg und sagt, dass Apple vor der Einführung aber noch einige Probleme mit Hardware, Software und einigen Dienstleistungen zu lösen habe. Trotzdem soll Reality Pro die diesjährige "heiße Neueinführung" werden, auf die der Hersteller setzt.

Aus früheren Berichten geht hervor, dass Apple dem Reality Pro einen 3D-Videodienst und ein eigenes Metaversum an die Hand geben will. Ebenfalls soll das Gerät einen M2-Chip auf Mach-Ebenem und über zehn Kameras besitzen. Der Preis wird auf 2.000 bis 3.000 Dollar geschätzt.