Arbeitet EA an einem unangekündigten Marvel-Superheldenspiel?

Aktuell befinden sich etliche Marvel-Spiele in der Entwicklung. Einem neuen Gerücht zufolge soll es noch einen weiteren unangekündigten Titel geben, der bei Electronic Arts in Arbeit ist. Möglicherweise könnte Iron Man die Hauptrolle in diesem neuen Spiel übernehmen.

Noch mehr Marvel? Wir werden sehen...

Ein Neuzugang in der sowieso schon langen Liste. Gehen wir die kommenden Marvel-Titel doch einmal durch. Im August erscheint Spider-Man Remastered, später in diesem Jahr Miles Morales. Dann gibt es noch Marvel's Midnight Suns, das im Oktober erscheint, sowie ein Triple-A-Titel vom ehemaligen Uncharted-Chef. Hierbei könnte es sich um Wolverine oder Die Fantastsichen Vier handeln.

Im XboxEra-Podcast "macht EA jetzt auch ein Marvel-Spiel". Es wurde durch Nick Baker klargestellt, dass es sich hierbei nur um ein Gerücht handle, angeblich soll er jedoch wissen, um welche spezielle Marvel-IP es sich handelt. Trotzdem solltet ihr dieses Gerücht nur mit Vorsicht genießen, auch wenn Baker beim Quake-Remaster richtig lag.

Möchtet ihr euch die Stelle im Podcast selbst anhören? Dann könnt ihr auf 1:30:23 vorspulen. Hier spricht das Team über die möglicherweise kommende Marvel-IP.