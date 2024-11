Arcane: Diese Zusammenfassung von Staffel 1 bereitet euch auf das Finale vor

Die erste Staffel von Arcane erschien im November 2021 auf Netflix. Das klingt vielleicht nach gestern, ist inzwischen aber ziemlich genau drei Jahre her. Am 9. November geht es endlich mit der finalen Staffel weiter. Bisher umfasst die Serie, die auf dem Videopsiel League of Legends basiert, neun Folgen. Aber wisst ihr noch, was damals alles in Arcane geschehen ist? Klar könntet ihr jetzt alle Folgen erneut ansehen, aber das kostet viel Zeit - 6 Stunden und 21 Minuten, um genau zu sein. Wie wäre es also mit einer kurzen Zusammenfassung der ersten Staffel, die euch nur fünf Minuten Lesezeit kostet?

Der Konflikt gerät außer Kontrolle

Piltover und Zhaun sind zwei Seiten einer Stadt. Piltover ist die wohlhabende und fortschrittliche Oberstadt, während Zhaun die ärmliche, dreckige Unterstadt ist, in der es oftmals kriminell zugeht. Diese Ungleichheit sorgt für Spannungen und artet in einem Kampf zwischen beiden Seiten aus, bei dem die Eltern von Vi und Powder sterben. Diese werden dann von Freiheitskämpfer Vander aufgenommen und großgezogen. Nach einem großzügigen Zeitsprung sehen wir die Schwestern und zwei ihrer Freunde, wie sie heimlich eine Wohnung in der Oberstadt ausrauben. Die Jugendlichen werden dank der unvorsichtigen Powder jedoch entdeckt und fliehen. Die Beute landet dabei im Fluss. Piltover möchte nun allerdings, dass die Verantwortlichen ausgehändigt werden und verhandelt dazu mit Vander. Das lässt der Ziehvater aber nicht zu, auch, wenn er die Tat seiner Schützlinge nicht gutheißt.

Später erfahren wir, dass es sich um die Werkstatt von Jayce gehandelt hat, einem wissbegierigen Studenten der Akademie. Durch den Einbruch entdeckt Piltover, dass dieser dort an verbotenen Hexkristallen geforscht hat und die Konsequenz folgt. Jayce entgeht zwar einer Verbannung, wird jedoch der Uni und somit den offiziellen Forschungsmöglichkeiten verwiesen. Währenddessen bekommt Vi mit, dass sich der zwielichtige Silco mit einigen Vollstreckern aus Piltover zusammengetan hat und Vander entführt. Dabei erhalten wir einen Einblick in die Vergangenheit der beiden und erfahren, dass Vander Silco vor langer Zeit beinahe umgebracht hatte.

Die mutige Vi und ihre Freunde wollen Vander retten, lassen Powder jedoch zurück, da es für sie zu gefährlich werden könnte und sie sich zudem als ziemlicher Pechvogel entpuppt hat. Die gekränkte Powder folgt der Gruppe jedoch heimlich. Mit einem der Hexkristalle aus Jayce Werkstatt will sie der Gruppe helfen, sprengt dabei aber versehentlich die beiden Freunde in die Luft. Vi überlebt den Unfall nur dank Vander. Dieser wurde zwar vom kriminellen Anführer Silco tödlich mit einem Dolch verletzt, schafft es jedoch, sich mit Shimmer vollzupumpen, einer Droge aus Zhaun, die dem Nutzer unnatürliche Stärke verleiht. So kann Vander seine Ziehtochter aus der Gefahrenzone bringen. Vi ist wütend auf Powder und lässt sie allein, will sich jedoch später entschuldigen. Zu diesem Gespräch kommt es allerdings nicht, denn Vi wird davor von einem Vertrauten Silcos entführt und ins Gefängnis gebracht. Silco ist derweil zur Stelle, um Powder zu trösten. Beide glauben, dass Vi tot ist.

Die Macht der Hexkristalle

Nach einem kleinen Zeitsprung wird klar, dass die Forschung an den Hexkristallen doch noch Früchte getragen hat. Die Stadt besitzt nun Hexgates, die Luftschiffe über den gesamten Kontinent teleportieren können, was auch der Wirtschaft nicht geschadet hat. Jayce ist inzwischen Teil des Rates, der ihn damals beinahe verbannt hätte. Powder nennt sich inzwischen Jinx und terrorisiert Piltover mit ihren Angriffen. Caitlyn, eine neue Vollstreckerin, versucht mehr über Jinx herauszufinden und holt Vi daher aus ihrer Zelle. Gemeinsam suchen sie in Zhaun nach ihr.

Derweil lernen wir Viktor kennen, der unheilbar krank ist und an den Hexkristallen forscht, um wieder gesund zu werden. Dabei erfindet er den Hexkern. In einer Rückblende sehen wir, dass Viktor eigentlich aus Zhaun stammt und eine Verbindung mit dem unheimlichen Wissenschaftler Singed besitzt. Zurück in der Gegenwart zeigt Viktor Heimerdinger den Hexkern. Als jahrhundertealter Wissenschaftler warnt dieser Viktor jedoch vor der Macht des Kerns und will ihn vernichten. Im Rat wird Heimerdinger jedoch kein Gehör geschenkt und wird sogar aus diesem entlassen. Jayce, der nun die Entscheidungsgewalt über Hextech hat, will damit mehr Waffen produzieren. Der Konflikt zwischen Piltover und Zhaun sowie die Nachricht über die neuen Hexwaffen locken Ambessa Medarda, Kriegsherrin aus Noxus und Mutter von Ratsmitglied Mel, nach Piltover.

Zurück in Zhaun erfährt Vi von Silcos Handlangerin Sevika, dass Powder sich nun Jinx nennt und freiwillig für Silco arbeitet. Dieser hat das Ziel. Zhaun gewaltsam zu befreien und lässt dafür Unmengen an Shimmer herstellen. Als die beiden Schwestern endlich aufeinandertreffen, gibt es erneut Probleme. Vi taucht mit einer Vollstreckerin auf, kann die Situation jedoch nicht aufklären, da sie selbst und Caitlyn von Ekko und seiner Gang entführt werden. Der Gang-Anführer und Erfinder klaut dabei auch Jinx' Hexkristall. Vi, Caitlyn und Ekko entscheiden sich für eine Zusammenzuarbeit, da alle drei den Frieden für Zhaun und Piltover wollen. Ihr Plan: Den Hexkristall für Friedensverhandlungen mit Jinx nutzen.

Auf der Brücke treffen die Parteien aufeinander und wieder bricht Chaos aus, denn die Vollstrecker aus Piltover sind ebenfalls vor Ort. Im Kampf gelingt es Jinx ihren Kristall unbemerkt an sich zu nehmen, dabei stirbt sie jedoch fast. Silco rettet Jinx, indem sie ihr Shimmer gibt. In Zhaun ist jetzt auch Heimerdinger angekommen, der sich dort ein Bild vom Zustand der Unterstadt macht. Hier freundet er sich mit Ekko an. Vi und Caitlyn sind wieder in Piltover und wollen mit dem Rat verhandeln. Dieser schickt die beiden jedoch weg. Die Wege von Caitlyn und Vi trennen sich vorerst.

Immerhin für Viktor sieht das Leben etwas rosiger aus. Seine Experimente scheinen zu wirken und wir sehen ihn ohne Hilfsmittel über eine Brücke rennen. Zuvor musste er sich immer auf einem Stock abstützen. Ein weiteres Experiment geht jedoch tödlich aus - zumindest für Viktors Kindheitsfreundin und Assistentin. Währenddessen verbünden sich Vi und Jayce, um gegen die Produktion von Shimmer in Zhaun vorzugehen. Hier erhält Vi ihren ikonischen Hextech-Handschuh, den sie bei einem Angriff in einer Shimmer-Fabrik ausprobiert. Jayce, der in der Fabrik einen unschuldigen Jungen tötet, realisiert, was er gerade anrichtet. Er trifft sich daraufhin mit Silco, um ihm ein Friedensangebot anzubieten. Für Zhauns völlige Unabhängigkeit muss er allerdings Jinx ausliefern. Silco bittet Jayce um Bedenkzeit.

Für immer Jinx?

Jinx bekommt dieses Gespräch jedoch mit und entführt Silco, Vi und Caitlyn. Gemeinsam versammelt setzt Jinx Vi vor die Wahl. Tötet sie Caitlyn kommt Powder zurück, tut sie es nicht, gibt es nur noch Jinx. Alle Parteien reden auf die Schwester ein. Jinx dreht daraufhin durch und tötet Silco, was sie jedoch direkt bereut. Vi und Caitlyn fliehen, während Jinx ihre neue Identität annimmt und eine Rakete auf das Ratsgebäude abfeuert. In diesem diskutiert der Rat von Piltover gerade über die Unabhängigkeit von Zhaun.

Mit dem Einschlagen der Rakete endet die Staffel. Ein fieser Cliffhanger, denn die Konsequenzen des Angriffs sind bisher nicht bekannt. Einige Theorien darüber, was in Staffel 2 passieren könnte, könnt ihr in einem Artikel über die Rolle von Noxus und einem über die Zukunft von Jinx nachlesen.