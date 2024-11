Arcane ist zu Ende, doch es geht fröhlich weiter: Drei neue Serien geplant

Arcane ist nun vorbei. Die Geschichte von Piltover und Zhaun hat nun ein Ende gefunden. Für Jinx und Vi ist hier Schluss, aber nicht für Runeterra. In dem Universum von League of Legends stecken noch so viele Abenteuer, die es zu erzählen gilt. Wie der Entwickler des MOBAs jetzt bestätigt, soll es noch mindestens drei weitere Serien geben. Riot Games verrät auch, an welche Orte und diese neuen Geschichten verschlagen.

Neue Serien werden nicht wie Arcane

Nach 18 Folgen erreicht Arcane seinen Schlusspunkt. Showrunner und Co-Creator Christian Linke macht allerdings Hoffnung auf mehr und spricht in einem Interview mit Polygon über neue Serien, die in Zukunft erscheinen sollen.

"Wir haben über 160 Champions in unserem Spiel. Da gibt es sehr viele von denen, wo ich mir denke: Ich will ihre Geschichte kennen. Jetzt ist zum Glück die Zeit, in der wir anfangen können, groß zu träumen. Wir haben eine Palette an unterschiedlichen Projekten, die wir gerade erforschen. Noch ist nichts in Produktion, aber wir erschaffen Storys mit all diesen verschiedenen Tonalitäten, und sie sollten verschieden sein. Sie sollen sich nicht nur 'Okay' anfühlen, sondern jeweils ihren eigenen Stil und die eigene Schattierung haben. Das ist der nächste Schritt für uns."

"Arcane ist ziemlich düster. Aber es gibt auch viele spaßige Charaktere. Da sind die Lulus, die Teemos, die Amumus, die Poppies oder die Tristans. Was machen wir für die?", fragt sich Linke. Die kommenden Serien werden also nicht alle so melodramatisch, traurig und einfach herzzerreißend wie Arcane.

"Und ich glaube, ich würde diese Dinge in einer neuen Show in verschiedene Extreme führen, wie etwa verschiedene Genres. Was werden wir im Bereich Horror machen? Was machen wir in einer eher abstrakteren, künstlerischen Sache? Das ist die wahre Macht der Animation. Du bist nicht auf das beschränkt, was die Realität ist. Das sollten wir ausnutzen."

Auch verrät Linke in einem weiteren Interview mit Twitch-Streamer Necrit, in welche Ecken Runeterras und Riot Games in kommenden Serien mitnimmt. Das "Cinematic Universe" wird um Serien zu Noxus, Ionia und Demacia erweitert.