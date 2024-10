Arcane: Neuer Trailer zu Staffel 2 zeigt, wie eine Schwester zum Monster wird

Etwas mehr als drei Wochen, dann startet die zweite Staffen von Arcane. Die beliebte Netflix-Serie basiert auf League of Legends, einem MOBA von Entwickler Riot Games und befasst sich mit der Geschichte von Jinx und Vi. Nachdem der erste Trailer zur Serie im Juni erschien, folgt jetzt Nummer zwei.

Arcane dreht den Hype-Regler hoch

Bereits mit der ersten Staffel konnte Arcane viele Fans von League of Legends aber auch Zuschauer, die von dem Spiel noch nie etwas gehört haben, begeistern. Die Geschichte rund um die beiden Schwestern Jinx und Vi ist emotional, vielschichtig und zeigt, dass nicht immer alles nur Schwarz oder Weiß ist.

Neben dem Konflikt der beiden Schwestern, die aus dem Unterstadt-Distrikt Zhaun kommen, mussten von klein auf lernen, sich dem reichen Piltover unterzuordnen. Die goldene Stadt voller neuer Technologien erstrahlt, während Zhaun immer ärmer und dreckiger wird. Ist ein aufstand der richtige Weg? Oder Kooperation? Die Wege der beiden Schwestern trennen sich - aber leider nicht im Guten.

Im Trailer seht ihr die epischsten Momente aus der ersten Staffel, aber auch einige neue Szenen sind eingestreut. Ist Jinx zu einem Monster geworden? Diese Frage steht im Vordergrund des Trailers und bestimmt die Handlung der Akteure.

In der zweiten Staffel sehen wir neben den beiden Protagonisten auch Caitlyn, Ekko, Warwick, Jayce, Singed, Heimerdinger und viele weitere Charaktere wieder.

Wie immer veröffentlicht Netflix nicht alle Folgen am Stück. Am 9. November startet Akt 1 mit den ersten Episoden. Weitere Folgen folgen am 16. November und das große Finale der Staffel findet dann am 23. November 2024 statt.

Zur Feier der zweiten Staffel von Arcane erhalten die Spiele von Riot Games zusätzliche Inhalte. In League of Legends könnt ihr im ARAM-Modus statt in der "Heulenden Schlucht" auf der "Brücke des Fortschritts" spielen, TFT bringt im neuen Set Arcane-Champions mit passenden Attributen ins Spiel, Valorant erhält eine neues Skin-Bundle und auch in Wild Rift und 2XKO gibt es eine kleine Überraschung.