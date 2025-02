Arcane Staffel 2 aber keine Lust auf Netflix? Physischer Release ist bestätigt und innerhalb dieses Jahres könnt ihr die Serie im Handel kaufen

Die vielen Preiserhöhungen bei Netflix haben inzwischen sicher auch den ein oder anderen von euch vergrault. Auch die ein oder andere Serie, die abgesetzt wurde - ade, mein liebes 1899 - dürfte vielleicht auch für etwas Missmut gesorgt haben. Und dann gibt es ja noch zehn weitere Streaming-Anbieter, die um eure Aufmerksamkeit und euer Geld buhlen. Arcane Staffel 2 hat mich nach einer langen Pause wieder zurück zu Netflix geholt und für mich hat sich das gelohnt. Für alle kompromisslosen Streaming-Verweigerer wurde jetzt eine physische Version der zweiten Staffel angekündigt. Kaufen und schauen, statt abonnieren, ist dann möglich.

Arcane 2 erhält physische Version noch in diesem Jahr

Bereits die erste Staffel wurde in einer physischen Version veröffentlicht, die Fortsetzung tut es ihr gleich. GKIDS bestätigte auf Bluesky, dass diese "den Erwerb der weltweiten Home-Entertainment-Rechte an #Arcane Staffel 2" getätigt haben. "Eine vollständige Produktpalette, einschließlich 4K UHD, wird später in diesem Jahr erscheinen", heißt es weiter. Für die physische Veröffentlichung der ersten Staffel war GKIDS ebenfalls verantwortlich.

GKIDS is proud to announce the acquisition of global home entertainment rights to #Arcane Season 2! 💥 A full product array, including 4K UHD, will be out later this year. Sign up for updates: brnw.ch/21wQOCq



[image or embed] — GKIDS Films (@gkids.com) 19. Februar 2025 um 21:02

Wann genau die Scheiben im Handel erscheinen, ist bisher noch nicht bekannt. Wer die fehlende Info zum Release der handfesten Produkte als Erstes erhalten will, kann sich auf der Website des Herstellers für Updates anmelden. Sobald die Neuigkeit irgendwann in diesem Jahr auch bei uns ankommt, leiten wir sie natürlich auch an euch weiter.

Nicht alle Serien und Filme von Netflix landen auf einem physischen Datenträger. Weitere Titel, die ihr kaufen könnt, sind Stranger Things und Wednesday oder Filme, wie Marriage Story und Roma. Sollte Netflix sich irgendwann von diesen Filmen und Serien verabschieden, gibt es also noch andere Wege, sich diese beliebten Werke anzusehen. In nächster Zeit dürfte das bei so aktuellen und hochgelobten Titeln jedoch nicht der Fall sein.

Und von dort, wo Arcane herkommt, soll noch mehr folgen. Die Geschichte von Jinx und Vi aus dem Universum von League of Legends ist nun auserzählt, aber es gibt noch unzählige andere Regionen und Charaktere, die nur darauf warten, dass ihre Schicksale auf die Leinwand gebracht werden.