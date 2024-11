Arcane Staffel 2 - Die ersten drei Folgen sind das schönste Chaos, das ich je gesehen habe!

Große Spoiler-Warnung für Arcane Staffel 2 - Folge 1 bis 3!

Als die erste Staffel von Arcane vor drei Jahren endete, ließ sie und mit einem massiven Cliffhanger zurück. Jinx, die nicht nur ihren Ziehvater, sondern auch ihren neuen Mentor verliert und sich nun sogar ihre eigene Schwester von ihr abzuwenden scheint, feuert eine riesige Rakete auf das Ratsgebäude in Piltover, in der gerade eine Versammlung stattfindet. Die Stadt, die aus ihrer Sicht für das Leid in ihrer Heimat Zhaun verantwortlich ist. Die Bombe schlägt ein, und was dann? Was geschieht mit Mel, Jayce und den anderen Ratsmitgliedern? Welche Folgen hat der Angriff? Das erfahren wir in Arcane Staffel 2.

Eine Rakete, die alles verändert

Der Elefant im Raum wird dabei direkt angesprochen. Die Konsequenzen des Angriffs werden direkt gezeigt. Die eigentliche Explosion bleibt dabei aber aus. Stattdessen sehen wir Mel und Jayce, wie sie sich benommen in all dem Chaos aufrichten und versuchen, die Lage zu überblicken. Trümmer, Tote und Verletzte, soweit das Auge reicht. Ein Detail finde ich hier besonders spannend. Während die Geräuschkulisse gedämpft und die Sicht des Zuschauers leicht verschwommen ist - ein schönes Stilmittel, das den Zustand der Überlebenden darstellt - eilt Ambessa zu ihrer Tochter Mel, und fragt diese, ob sie verletzt sei. Dabei wirkt sie ehrlich besorgt, was Ambessa das erste Mal in einer mitfühlenden Mutterrolle zeigt.

Jinx' Rakete bringt das etablierte Gleichgewicht völlig durcheinander.

Die Szenen nach dem Angriff wirken schwer, überall hängt Rauch in der Luft, jede Bewegung, jedes gesprochene Wort wirkt durch die eingesetzten Zeitlupeneffekte langsam und träge - bis Jayce feststellt, dass auch Viktor verletzt worden ist. Plötzlich wird die Musik hektischer, es geht um jede Sekunde. Jayce will seinen ehemaligen Laborpartner retten und das mithilfe von Viktors Hexkern. Dieser reagiert und wilden Strobo-Effekten mit seinem Körper und taucht ihn in eine bunte Masse, die wie ein Meer aus Seifenblasen aussieht. Jayce selbst wundert sich, wieso Viktor, der im Ratsgebäude neben ihm stand, so viel Schaden erlitten hat, während er selbst fast unversehrt blieb. Meine Theorie: Jinx Rakete wurde mit einem Hexkristall betrieben. Diese Energie hat möglicherweise mit Viktor reagiert, da dieser bereits in Staffel 1 seinen Körper der Hexenergie ausgesetzt hat, um sich zu heilen.

Für einen Charakter ist Jinx' Angriff besonders prägend. Caitlyn Mutter stirbt und bringt die junge, aufstrebende Vollstreckerin völlig aus dem Gleichgewicht. Fast die Hälfte der ersten Folge dreht sich nur um die direkten Folgen des Angriffs, die Trauer und wie die einzelnen Charaktere versuchen, diese zu bewältigen. Caitlyn selbst scheint den Weg der Rache zu wählen und bietet Vi sogar an, als Vollstreckerin an ihrer Seite Jinx aufzuspüren und zur Rechenschaft zu ziehen. Diese kann sich zunächst nicht vorstellen, an der Seite der Einheit zu kämpfen, die einst ihre Familie tötete. Doch das soll sich bereits innerhalb der ersten Folge ändern.

Als Mel auf einem offenen Podium zu den Bewohnern Piltovers spricht, greifen einige Gestalten aus Zhaun an. Gemeinsam mit Hexwaffen und Ambessas Armee können die Angreifer in die Flucht geschlagen werden. Gestorben ist niemand - dabei wäre es für die Angreifer so leicht gewesen. Irgendwas ist hier faul, und das zeigt Arcane auch mit einigen Details. Einige der Angreifer haben sich zunächst als Vollstrecker verkleidet, was Vi bereits vor dem Angriff aufgefallen ist. Ihre Entdeckung wird jedoch nicht ernst genommen. Der erste Angreifer hätte Mel direkt töten können, schießt statt in ihr Gesicht aber in die Luft und ruft, dass niemand in Piltover sicher sei. Als der Kampf fast verloren ist, taucht Ambessa beinahe heldenhaft ins Scheinwerferlicht und erledigt die Angreifer. In einer Besprechung vermutet Mel, dass die Angreifer Hilfe gehabt haben müssen und blickt dabei zu Ambessa. Sie vermutet also, dass ihre Mutter dahinter steckt, um an mehr Macht zu gelangen?

Spätestens jetzt ist für alle in Piltover klar, ohne Ambessa und ohne Hexwaffen, kann sich die Stadt nicht gegen Zhaun verteidigen. Caitlyn, die nun stärker und entschlossener als je zuvor auftritt, plant als Offizier eine Invasion in Zhaun. Vi, die nun auch verstanden hat, dass die Vollstrecker keine bösen Menschen sind, hat sich der Truppe angeschlossen. Immerhin kennt sie sich in Zhaun aus.

Wo steht Zhaun ohne Silco und Vander?

Folge 1 spielt ausschließlich in Piltover, während Folge 2 sich mit Jinx und dem Leben in Zhaun nach Silcos Tod befasst. Ein wenig Ordnung in all dem Chaos tut ja auch mal ganz gut. Jinx ist leer, schlendert ziellos durch die Gegend und muss nun, ganz ohne Vorbild, ohne Vaterfigur, ohne Schwester, herausfinden, wer sie eigentlich ist. Die gesuchte Kriminelle scheint aber nicht gänzlich verdorben zu sein, denn sie rettet ein kleines Kind, das von den Komplizen eines Chembarons verflogt wird. Für das Kind ist Jinx eine Heldin und es folgt ihr fortan. Unterdessen herrscht in Zhaun eine instabile Lage.

Die Chembarone bekämpfen sich lieber gegenseitig, als sich gemeinsam gegen Piltover zu verbünden, wie es Silco einst vorhatte. Sevika, die weiterhin an Silcos Vision glaubt, versucht die Unterstadt zu vereinen. Sie und Jinx treffen sich im Geheimen. Ihr Gespräch bleibt jedoch sehr vage und verrät nur, dass die beiden in irgendeiner Form gemeinsame Sache machen. Auch sehen wir den ersten Versuch von Vi und Caitlyn Jinx zu fangen. Hier hätte Jinx die Möglichkeit gehabt, Vi zu töten. Sie tut es aber nicht, was Bände über ihre Gefühlswelt und die tief verwurzelte Liebe zu ihrer Schwester spricht. Doch auch die Vollstrecker scheitern. Jinx, die weinend flieht, gerät in die Fänge eines Chembarons, der vorhat, das Mädchen an Piltover auszuliefern. Sevika eilt ihr mit einem völlig verrückten, von Jinx designten Slot-Maschinen-Arm, zu Hilfe. Der Arm ist ein schönes Symbol dafür, dass Jinx nicht nur zerstören, sondern auch reparieren kann. Was sie dabei nicht sieht, ist, dass sie bereits ein anderes Leben gerettet hat.

Einen winzigen Schnipsel aus Piltover streut Arcane aber doch noch mit ein, denn Viktor erwacht aus seinem Hex-Kryoschlaf und ist geheilt. Völlig ruhig, beinahe erleuchtet, teilt er Jayce mit, dass er ihn hätte sterben lassen und den Hexkern zerstören sollen. Er kehrt nach Zhaun zurück und heilt mit seinen neuen Fähigkeiten dort einen Drogenabhängigen und wird für den Abschaum der Unterstadt zu einem Heiligen. Doch steht er wirklich über allem oder versucht er nur Buße zu tun? Wir sehen, wie ihm seine verstorbene Freundin und Labor-Assistentin Sky erscheint und ihm zulächelt. Währenddessen finden Ekko und Heimerdinger heraus, dass sich auf dem großen Baum, der den Bewohnern von Zhaun Luft und Leben spendet, eine merkwürdige Krankheit ausbreitet.

Intrigen, Geheimnisse und Muttergefühle

In Folge 3 geht es eher politisch zur Sache. Wir sehen, wie Ambessa von einer Anhängerin der schwarzen Rose angegriffen wird, die den Namen "Amara" trägt. Über diese Organisation könnt ihr in meinem Artikel zur Rolle von Noxus in Arcane Staffel 2 lesen. Die Anhängerin erklärt ihr mit leicht verzerrter Stimme, dass die Schwarze Rose nicht zulassen kann, was Ambessa in Piltover vorhat und sie ihre Fehde hätte beenden sollen. Mehr Details, bitte! Ambessa tötet sie, doch das hat schreckliche Folgen. Obwohl sie Mel laut eigener Aussage beschützen will, indem sie ihre Tochter auf Distanz hält, weiß die Schwarze Rose, wie viel der Mutter ihre Familie bedeutet und entführt Mel. Oder tötet sie. Wie Ambessa darauf reagiert, sehen wir dann wohl in den nächsten drei Folgen. Noch weiß die arme Frau allerdings nichts davon. Wie viel Mel durch ihre Beschattungsversuche und ihre Recherche über Ambessa und die geheimnisvolle Amara herausgefunden hat? Zumindest erhalten wir die höchst interessante Info, dass die unerschrockene Kriegerin Ambessa sich vor Amara und somit wohl auch der Schwarzen Rose zu fürchten scheint.

Vi hat inzwischen gemerkt, dass Caitlyn sich verändert hat. Trotz einer intimen Annäherung der beiden, geht sie in Zhaun mit einer unerwarteten Härte vor. Bei einem zweiten Zusammentreffen mit Jinx wird das volle Ausmaß von Caitlyns Wut deutlich. In einem epischen Kampf gegen die Mörderin ihrer Mutter schreckt Caitlyn nicht einmal davor zurück, unschuldige Opfer in Kauf zu nehmen. Das kleine Kind, das von Jinx gerettet wurde, stellt sich zwischen seine Heldin und Vi. Jinx selbst ist bereit, durch die Hand ihrer Schwester zu sterben und versucht das Kind sogar eigenhändig von sich zu schubsen, um Vi den Weg frei zu machen. Eine absolut ergreifende Szene, die zeigt, dass noch Gutes in Jinx steckt, aber auch, wie müde sie inzwischen von Leben ist.

Während des Kampfes, bei dem überall an den Wänden Kindheitserinnerungen von Jinx in Neonfarben an die Wände gekritzelt sind, finden Heimerdinger und Ekko gemeinsam mit Jayce heraus, dass die Baumkrankheit mit der Nutzung von Hextech zusammenhängen könnte. Gemeinsam gehen sie zum Energiekern, dem Edelsteinnetz, welches sich spontan zu entladen scheint und die drei sich plötzlich inmitten einer mysteriösen Masse wiederfinden. Was auch immer hier passiert, es beeinflusst den Kampf von Vi und Caitlyn in Zhaun, indem es ihre Hexwaffen verrückt spielen und ausfallen lässt. Hier beginnt ein gigantisches Kino. Die Musik ist grandios, die Schnitte wechseln schnell zwischen beiden Szenen und liegen perfekt auf dem Takt. Das Spektakel zieht den Zuschauer in die seltsame Hex-Realität, nur um ihn immer wieder auszuspucken und mit der brutalen Realität in Zhaun zu konfrontieren.

Wilde Hex-Action. Was ist diese Macht und was kann sie? Bisher suchen die Forschenden aus Piltover und Zhaun nach Antworten.

Arcane weiß, wie sie Emotionen, aber auch Chaos kreieren. Der schnelle Wechsel zwischen hektischen Szenen und Zeitlupeneffekten wird häufig verwendet. Doch habe ich mich nicht davon übersättigt gefühlt. Immerhin gibt es mir das perfekte Gefühl der Unvorhersehbarkeit, der Instabilität. Inhaltlich trifft das auf die drei Folgen zu. Charaktere wie Caitlyn geraten ins Wanken ebenso wie die politische Stabilität beider Städte. Ein neuer Status Quo hat sich am Ende der letzten Folge gebildet, als Ambessa Caitlyn zur neuen Anführerin macht und den Kriegszustand ausruft. Jinx ist immer noch auf freiem Fuß, während Zhaun sich langsam gegen Piltover zu verbünden scheint. Vi ist völlig gebrochen, nachdem Caitlyn ihre Rache vor ihre Menschlichkeit stellt.

Staffel 2 lässt sich Zeit, Tod und Trauer wirken zu lassen und zeigt dabei, wie im Fall von Ambessa und Caitlyn, auch neue Seiten bereits etablierter Charaktere. Es gibt nie nur Schwarz und Weiß - besonders nicht in dieser Serie. Neue Feinde wurden eingeführt, neue emotionale Abgründe geschaffen, offene Fragen im Raum stehen lassen und mit Mels Verschwinden gibt es sogar einen kleinen Cliffhanger. Die Informationsflut ist gewaltig und auch auf die Post-Credit-Szenen mit Singed solltet ihr achten. Es gibt also vieles, auf das wir uns in Folge 4 bis 6 freuen können.

Es lastet eine große Verantwortung auf den Schultern von Arcane. Millionen Fans warten seit Jahren darauf, wie die grandiose Serie weitergeht. Für mich ist der Auftakt zum Finale ein würdiger Anfang vom Ende, der sich an wunderschönen Stilmitteln bedient, jeden Charakter greifbar macht und Situationen erschafft, die mich nachts im Bett zum Grübeln bringen.

Wenn ihr Bock habt, können wir gerne in den Kommentaren über die ersten Folgen diskutieren und Theorien austauschen. Was denkt ihr passiert als nächstes in Arcane?