Arcane Staffel 2: Linkin Parks leise Version von "Heavy is the Crown" stellt Sängerin auf die Probe

Linkin Park und Riot Games arbeiten gerade an mehreren Projekten. Nicht nur hat die berühmte New-Metal-Band den Titelsong für die League of Legends Worlds 2024 geschrieben und live in der Eröffnungszeremonie performt. Der Name des für die Worlds vergleichsweise harten Songs ist "Heavy is the Crown" und wurde von mir bereits unter die Lupe genommen. Auch in der zweiten Staffel von Arcane kommt dieses Lied vor - allerdings in einer ruhigen Version, wie Linkin Park auf dem Media Day der Worlds erklärt.

Linkin Park und Riot Games: Wie alles begann

In einem Gespräch mit Maria Ega, Global Head of Music bei Riot Games, erklärt Rapper und Produzent Mike Shinoda von Linkin Park, wie die Band zur Zusammenarbeit mit Riot Games gekommen ist.

"Zuerst mussten wir euch in unser Geheimnis einweihen", so Shinoda. Damit ist natürlich die Rückkehr von Linkin Park gemeint, die erst am 5. September ihre neuen Mitglieder, einen neuen Song und eine neue Ära ankündigten. Nach Chester Benningtons Tod im Jahr 2017 wurde es immer stiller um die Band. Das Comeback kam abgesehen von einigen Leaks doch recht überraschend.

Mike Shinoda erzählt, dass Valorant sein Lieblingsspiel ist. Da haben wir wohl was gemeinsam!

"Ich hatte eine Beziehung zu verschiedenen Leuten von Riot Games", fuhr Shinoda fort. "Ich weiß nicht einmal mehr, wie wir uns kennengelernt haben, aber Brandon Beck und ich sprachen ab und zu miteinander und schließlich traf ich Christian [Linke, Showrunner und Creative Director] von Arcane und verschiedene Leute von meinem Lieblingsspiel Valorant."

Das alles geschah laut Shinoda noch während die Band dabei war, sich zusammenzufinden und die Musik für das am 15. November erscheinende Album "From Zero" zu produzieren. Die Gespräche über eine Zusammenarbeit begannen dann auf eine "fast natürliche" Art und Weise.

"Ich denke, es gibt eine Menge Synergien dabei, wie sie die Dinge kreativ betrachten und wie wir an kreative Arbeiten herangehen und auch eine große Synergie bei den Fans."

Emily Armstrong fällt die laute Version leichter

Danach fragte Ega die Band nach der zweiten Version von "Heavy is the Crown", die für die Netflix-Serie Arcane geschrieben wurde. Shinoda und die neue Sängerin Emily Armstrong haben gemeinsam mit dem Musik-Team von Arcane an dieser Version gearbeitet. Armstrong hatte jedoch einige Schwierigkeiten mit dem Singen der sanfteren Version des Leides, wie sie erzählt.

Linkin Park durfte auch mit den beiden Teams ein Foto machen und sogar die Trophäe anheben.

"Ob ihr es glaubt oder nicht, aber es war viel schwieriger, es auf die leise Art zu singen. Es war wirklich herausfordernd und wirklich, wirklich leise."

Dann sind wir mal gespannt, wie die leise Emily klingt und ob Linkin Park genauso gut zu Arcane passt, wie zu League of Legends.