Arcane Staffel 2: Lustiger Trailer zeigt Ekko und Heimerdinger auf geheimer Mission

Um die Wartezeit bis November ein wenig zu verkürzen, haben Riot Games und Netflix einen neuen Teaser veröffentlicht. Die zweite und letzte Staffel führt die Geschichte rund um Jinx und Vi weiter, die auf dem erfolgreichen MOBA League of Legends basiert.

Pssssst! Ein neuer Teaser für Arcane ist da

Nichtmal eine Minute ist das Video lang und zeigt Ekko und den in einen Mantel gehüllten Heimerdinger, wie sie durch die Gänge seines Labors schleichen. In der Videobeschreibung heißt es, dass diese zwei Charaktere aus Zaun den Einbruch in ein Labor gut aussehen lassen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Viel eher machen die beide allerdings Witze. Zumindest Macht sich Ekko ein wenig darüber lustig, wie ernst Heimerdinger die Situation nimmt, der sich sogar Codenamen für die Mission ausdenkt - leider sind diese allerdings nicht mit Ekko abgesprochen, was zu einer drolligen Kommunikation führt.

Obwohl Arcane Ende des Jahres vorbei sein wird, so hält das Riot Games nicht davon ab, weitere Projekte dieser Art umzusetzen. Mit dem Animationsstudio Fortiche, die auch Arcane umsetzen, soll die Zusammenarbeit weitergehen.

"Arcane ist nur der Anfang unserer größeren Erzählreise und unserer Partnerschaft mit dem wunderbaren Animationsstudio Fortiche", so Christian Linke in einem Entwickler-Update-Video. Das Ende von Arcane sei mit dem Ende der zweiten Staffel geplant und alles wird so zu Ende erzählt, wie es ursprünglich geplant wurde.