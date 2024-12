Arcane Staffel 2: Von Heimerdingers großem Moment gibt es 25 Versionen

Alex Seaver, Komponist bei Arcane, spricht über Heimerdingers großen Auftritt in Saison 2 und enthüllt ein interessantes Detail über die beliebte Netflix-Serie. Die Animationsserie basiert auf Riot Games' MOBA League of Legends und erzählt die Geschichte von Zhaun und Piltover. Aus letzterer Stadt stammt auch der Wissenschaftler Heimerdinger. Er ist ein Yordle, der bereits seit mehreren hundert Jahren lebt und dieses lange Leben der Forschung widmet.

Heimerdinger: Wissenschaftler und ... Sänger?

Als die neue Technologie Hextech entdeckt wird, ist Heimerdinger aufgrund früherer Erfahrungen mit Mächten ähnlicher Art gegen die weitere Forschung dieser Kraft. Leider wird ihm kein Gehör geschenkt und das Chaos nimmt seinen Lauf. Heimerdinger, Ekko und Jayce werden durch eine Hextech-Anomalie an einen anderen Ort der Raumzeit geschickt. In Folge 7 der zweiten Staffel finden sich Ekko und Heimerdinger in einem völlig anderen Zhaun wieder. Hier ist Vi gestorben und Powder zu einer vernünftigen, lieben jungen Erwachsenen geworden. Jinx gab es hier nie und die Beziehung mit Piltover scheint ebenfalls gut zu sein.

Der Heimerdinger-Song, der in dieser Folge von Sprecher Mick Wingert selbst gesungen wird, wurde auch in allen anderen Sprachen vom Voice-Actor gesungen. So gibt es 25 Versionen des Liedes, die jeweils so klingen, als würde Heimerdinger sie singen. Ja, der Sprecher bleibt auch im Gesang in der Rolle des Charakters, die recht einprägsam durch Heimerdingers eher nasale und hohe Stimmlage ist.

Seaver lobt Wingert in seinem Interview mit ScreenRant und sagt, dass dieser wirklich schön gesungen habe. "Das ist die Sache, die wir noch nicht wirklich angekündigt haben, aber wir haben den Song in alle 25 Sprachen übersetzt und aufgenommen, in denen die Show lokalisiert ist. Wenn ihr also gerade in Frankreich seid und die Folge ladet, bekommt ihr überall auf der Welt den französischen Synchronsprecher zu hören, der das Lied auf Französisch singt."

"Auf meinem Computer habe ich Demos von 25 Ländern mit all den verschiedenen Sängern", fügt er hinzu und erklärt, dass Riot Games so sicherstellen wollte, dass dieser Moment nicht nur für englischsprachige Fans funktioniert, sondern dass jeder Zuschauer Teil davon sein kann.

"Es hat also eine Menge Arbeit gekostet, aber ich glaube, das war einer der cooleren Momente dieser Saison." Die Besetzung der Synchronsprecher war für das Unternehmen also auch besonders wichtig und scheint ihnen letztlich auch gut gelungen zu sein.