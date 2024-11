Arcane Staffel 2: Welche Rolle spielt Noxus im Serienfinale?

Arcane erscheint am 9. November auf Netflix. Die Serie, die auf Riot Games' MOBA League of Legends basiert, geht in die nächste und letzte Runde. Die Geschichte rund um die Schwestern Jinx und Vi geht also weiter und schon jetzt können wir aus den Trailern einige kommende Themen ableiten oder zumindest Theorien über den Verlauf der Serie anstellen. So sollte es Fans der Serie zum Beispiel nicht verwundern, dass Noxus und einige der von dort stammenden Charaktere eine größere Rolle im Serienfinale spielen.

Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der folgende Artikel Spoiler zur ersten Staffel von Arcane beinhalten und das Material aus alle offiziellen Trailern zur zweiten Staffel thematisieren wird. Wer die Serie noch schauen möchte, sollte also Netlfix an- und diesen Artikel ausschalten.

Was uns das Ende von Staffel 1 verrät

Bereits in Staffel 1 durften wir Ambessa Medarda, eine mächtige Kriegsherrin aus Noxus und Mels Mutter, bereits kennenlernen. Sie reist nach Piltover, da sie von den mächtigen Hexwaffen erfahren hat, an denen in Piltover geforscht wird. Dort bittet sie ihre Tochter Mel, die sie einst selbst aus Noxus verbannt hatte, um Unterstützung. Im Gegenzug will sie Mels Verbannung aufheben. Ambessa versucht, den Rat davon zu überzeugen, die neuen Waffen im Konflikt gegen Zhaun einzusetzen. Lassen sich Jayce, Mel und der Rat in Piltover von ihr beeinflussen?

In der letzten Szene in Arcane Staffel 1 könnten wir bereits eine Antwort auf diese Frage erhalten haben. Als wir den Rat am großen runden Tisch sitzen sehen, wie sie über die neuen Waffengesetze abstimmen, zieht Mel ihren Ring ab, um ihre Stimme abzugeben. Auf diesem Ring ist das Familiensymbol der Medardas abgebildet. Sie scheint also ihrem Haus und ihrer Mutter hiermit offiziell abzuschwören. Das geschieht allerdings nur Sekunden, bevor die Bombe aus Jinx' neuer Waffe das Ratsgebäude trifft und die Staffel endet.

Ambessa als Schlüsselfigur in Arcane Staffel 2

Ambessas Auftritt in Arcane ist hier jedoch nicht beendet. In League of Legends erscheint sie sogar als spielbarer Charakter, was ihre wichtige Rolle in der Serie zusätzlich unterstreicht. Und auch in den Trailern zu Arcane Staffel 2 bekommen wir ihr ernstes Gesicht mehrfach zu sehen. Es scheint jedoch einige Zeit vergangen zu sein. Zumindest könnte man das denken, wenn man die Silhouette von Piltover in Staffel 1 und in den Trailern vergleicht. Hier fällt ein großer rot-schwarzer Turm auf, der neu zu sein scheint. Die Farben des Gebäudes sind natürlich die von Noxus. Und Noxus ist dafür bekannt, Stände und Länder zu erobern und so ihr Herrschaftsgebiet zu erweitern.

Der rote Turm sticht doch etwas heraus.

Könnte dasselbe Schicksal auch Piltover blühen? Zumindest scheint Ambessa bereits einiges an Macht in Piltover erlangt zu haben, denn ein Trailer zeigt sie als Ratsmitglied in blau-goldenem Gewand. Da wir darunter allerdings die rot-schwarzen Farben von Noxus sehen können, kann man davon ausgehen, dass sie ihrer Heimat weiterhin treu bleibt, was wiederum für Piltover und Zhaun nicht unbedingt etwas Gutes bedeuten würde. In ihrer scheinbar neuen Funktion sagt sie im Trailer: "Um den Freiden in dieser Stadt wiederherzustellen, müssen wir das Kriegsrecht ausrufen". Provoziert Ambessa hier einen Kampf zwischen Piltover und Zhaun, um die Hexwaffen in Aktion zu sehen? Zumindest scheint Caitlyn ein neues Hexgewehr zu nutzen, dass ihrer Waffe in League of Legends gefährlich ähnlich sieht.

Ambessa scheint bereits viel Einfluss in Piltover zu besitzen.

Zumindest ist klar, dass es in Staffel 2 nicht friedlich zugehen wird. Wir sehen Szenen, in denen Ambessa an der Seite einer rot gekleideten Armee, die vermutlich aus Noxus stammen, gegen die blauen Soldaten aus Piltover kämpfen. Auch andere Charaktere, wie Vi oder Ekko scheinen sich am Kampf gegen rote Soldaten zu beteiligen. Kämpfen Zhaun und Piltover hier gemeinsam gegen Noxus? Oder sind es nur einzelne Charaktere, die den allgemeinen Frieden über den Konflikt von Über- und Unterstadt stellen? Oder ist die Situation eine ganz andere? Vielleicht ist Mel bei dem Attentat gestorben und Ambessa will ihren Tod rächen? Immerhin sagt sie in einem Trailer "Wir klagen nicht über den Tod, wir rächen ihn".

Tja, eine Armee aus Piltover wäre sicher blau angezogen. So viel dazu ...

Noxus besitzt nicht nur offensive Kräfte

An dieser Stelle möchte einen weiteren Charakter einführen, der in Staffel 2 eine Rolle spielen könnte. Im Trailer konnten wir die Silhouette einer Figur sehen, die LoL-Spielern sicher bekannt ist. Ich spreche von LeBlanc, die ebenfalls aus Noxus stammt und die Anführerin einer Geheimorganisation ist. Die Aufgabe der sogenannten "Schwarzen Rose" ist es, politische Fäden zu ziehen, Länder zu destabilisieren und dabei stets aus dem Schatten zu agieren. Dazu besitzt sie Illusionsfähigkeiten und Klone. Sie könnte also theoretisch hinter jedem Arcane-Charakter stecken. Wo könnte sie also ihre Finger im Spiel haben? Hat sie Ambessa auf die Reise nach Piltover geschickt oder stachelt sie sogar Zhaun und Piltover gegeneinander auf, um die Region zu einem leichteren Ziel für Noxus zu machen?

Die goldene Schminke und die Rosenranken, die auf die Geheimorganisation hindeuten, deuten stark auf LeBlanc hin.

Es gibt noch viele Fragezeichen, aber alle möglichen Antworten darauf sind spannend. Was denkt ihr, kommt es zu einer mehr oder weniger gewaltvollen Invasion durch Noxus? Bringt der mögliche neue Konflikt Zhaun und Piltover zusammen? Oder habt ihr völlig andere Ideen, wie das Serienfinale aussehen wird? Ich bin super gespannt!