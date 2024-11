Arcane: Stromaes Song passt perfekt zur Serie - Übersetzung von Ma Meilleure Ennemie

Netflix und Riot Games haben mit Arcane ein Animationsmeisterwerk erschaffen. Eine Sache, die die Serie besonders gut hinbekommt, ist die Wahl der Musik. Nicht nur passt die Stimmung der Lieder oft perfekt zur Situation - auch der Text der Songs füllt einige Lücken im Kontext und lässt Zuschauer zwischen den Zeilen lesen. Normalerweise sind die Lieder englisch und dürften zumindest grob von vielen Fans verstanden werden.

Für mich war etwa der Song grandios, der während Jinx' Todesszene gespielt wurde. "Wasteland" heißt das Lied und erzählt davon, dass jemand so müde vom Leben ist, dass der Tod für ihn Frieden bedeutet. "Vielleicht ist der Tod als würde man einschlafen", heißt es dort. Allein diese Worte zu schreiben, stimuliert meine Tränendrüse. Aber ein weiteres Lied schafft es durch seinen Text, einen wundervollen und gleichzeitig frustrierend-traurigen Kontext zu schaffen.

Die Übersetzung offenbart eine schmerzvolle Tatsache

Es ist "Ma Meilleure Ennemie" von Stromae und Pomme. Da ich selbst kaum Französisch kann, war der Song für mich zunächst nur eine schöne Melodie, die einfach eine melancholische, ruhige Stimmung voller Hoffnung, Liebe und unterschwellig Schmerz vermittelt hat. Zur Situation passte das bereits sehr gut, immerhin trifft Ekko in einem anderen Zeitstrahl auf eine Powder, die niemals zu Jinx geworden ist und ihr Leben mit Ekko an ihrer Seite verbringt.

Hier ist der Songtext von "Ma Meilleure Ennemie", der Ekkos Gefühlswelt wundervoll widerspiegelt:

Du bist das Beste, was mir je passiert ist

Aber auch das Schlimmste, was mir je passiert ist

An dem Tag, an dem ich dich kennenlernte, hätte ich vielleicht lieber

Dass dieser Tag nie gekommen wäre

Der schlimmste Segen

Der schönste Fluch

Von dir sollte ich mich fernhalten

Aber wie das Sprichwort sagt:

Lieber einsam als in schlechter Begleitung



Du weißt, was man sagt:

Halte deine besten Freunde nah

Aber deinen Feinde noch näher



Doch mein bester Feind bist du

Flieh vor mir, das Schlimmste sind du und ich

Doch wenn du immer noch meine Stimme suchst

Vergiss mich, das Schlimmste sind du und ich



Warum verletzt mich dein Name

Wenn er unausgesprochen im Raum steht?

Welche Emotion ist das, Hass

Oder Zärtlichkeit, wenn ich deinen Namen höre?



Ich habe dir gesagt: Schau nicht zurück

Die Vergangenheit, die dich verfolgt, führt Krieg gegen dich



Doch mein bester Feind bist du

Flieh vor mir, das Schlimmste sind du und ich

Doch mein bester Feind bist du

Flieh vor mir, das Schlimmste sind du und ich



Das Lied beschreibt das zwiespältige Gefühl in Ekko perfekt. Er scheint Powder zu lieben, doch kann den Gedanken an Jinx nicht völlig ablegen. Es ist eine Liebe, die nie sein kann, eine Liebe zwischen Feinden, die in einer anderen Welt nicht zusammen tanzen, sondern gegeneinander kämpfen.