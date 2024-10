Arcane: Zur Feier von Staffel 2 erhält League of Legends eine neue ARAM-Karte

Gestern enthüllte Riot Games den neuen Trailer zu Arcane. Zur Feier der zweiten und letzten Staffel der Netflix-Serie, die am 9. November 2024 erscheint, gibt es auch kleine und große Überraschungen in den Spielen des Entwicklers. So dürfen sich Fans über Arcane-Inhalte in League of Legends, Valorant, TFT, Wilf Rift, Legends of Runeterra und 2XKO freuen.

League of Legends und Co. feiern ein Arcane-Fest

Da Arcane auf der Lore von League of Legends basiert, gibt es in Riot Games' MOBA die größte Inhaltsspritze zur Serie. Statt auf der "Heulenden Schlucht" könnt ihr im ARAM-Modus bald auf der "Brücke des Fortschritts" spielen. Die Brücke, die Zhaun und Piltover trennt, haben wir bereits in der ersten Staffel gesehen.

Hier seht ihr die neue Aram-Karte.

Zudem erscheint ein neuer Skin der "Erhaben"-Stufe, der euch die Arcane-Geschichte von Jinx nacherleben lässt, sowie den Skin "Arcane Brawler Vi". In den Trailern zur zweiten Staffel können wir bereits sehen, wie diese neue Vi aussieht. Zudem gibt es einen von Jinx inspirierten Nexus-Finisher.

So sieht der Nexus der neuen Aram-Map aus.

TFT nutzt die Gelegenheit um im 13. Set in Arcane einzutauchen. Es wird exklusive Champions, Attribute und Mechaniken geben, die aus der Netflix-Serie stammen. Zudem gibt es neue Arenen und Taktiker, zu denen auch Chibi-Caitlyn gehört. Auch ein neuer PvE-Modus, bei dem es etwas gemütlicher zugeht, kommt ins Spiel. Dieser trägt den Namen "Tockers Test".

In Wild Rift überarbeitet Riot Games Singed und Warwick, die ebenfalls in der zweiten Staffel von Arcane zu sehen sein werden. Valorant bringt ein neues Skin-Bundle ins Spiel, das von Arcane inspiriert ist. Warwick und Ambessa finden ihren "Pfad des Champions" nach Legends of Runeterra, waährend 2XKO eine aktualisierte Version von Jinx veröffentlicht. Das Kampfspiel erscheint 2025.

Nach dem Start der Serie solltet ihr außerdem die augen nach Merch aufhalten. Denn nicht nur erscheint Make-up von Fenty Beauty, auch Kleidung von Uniqlo und BlackMilk sowie Sammlerstücke von Funko und Tokidoki kommen auf den Markt.