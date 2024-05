Ark Survival Ascended bringt riesigen Urzeitfisch, der eure Zunge verknotet

Ein neuer Dino erhält Einzug in die weiten Welten von Ark Survival Ascended. Noch Mitte dieses Monats findet der Xiphactinus seinen Weg ins Dino-Spiel.

Es riecht fischig ...

Was ist der Xiphactinus? Dieses Tier ist ein riesiger Fisch, der einem Thunfisch gleicht. Nur, dass dieser unglaublich groß ist, riesige, scharfe Zähne besitzt und somit auch etwas gruseliger aussieht. Eher wie ein Piranha. Zuletzt führte Ark den Shastasaurus, einen anderen Wassersaurier, ein.

Community Crunch 409: Introducing Xiphactinus from ARK: Additions!https://t.co/DcGtVIsenO pic.twitter.com/kQvlu2dcaV — ARK: Survival Ascended (@survivetheark) May 11, 2024

Der Xiphactinus ist eigentlich eine Dinosaurier-Mod, die von Modder 'Garuga123' erstellt wurde. Da Ark-Studio Wildcard jedoch mit ihm zusammenarbeitet, kommen einige seiner Kreationen ins Hauptspiel. Dafür müsst ihr dann nicht einmal Mods installieren.

"Hütet euch vor dem offenen Ozean, denn dort lauern Schwärme von Xiphactinus, unbarmherzig aggressive Fische, deren Appetit größer ist als ihr Körper", kündigt Studio Wildcard an. Ein paar kleine Änderungen am Design hat das Studio an dem fischigen Freund vorgenommen. Wie gefällt er euch?