10 Fahrer, die ich gerne in Mario Kart 9 sehen würde

Wann kommt endlich Mario Kart 9? Eine Frage, die sich Fans schon seit Jahren stellen. Eine durchaus berechtigte Frage, wenn man bedenkt, dass die Neuauflage des einst für Wii U veröffentlichten Mario Kart 8 auf der Switch Rekorde bricht und sich den Titel des meistverkauften Spiels der Reihe geholt hat. Dass es angesichts des Mega-Erfolgs auf der aktuellen Nintendo-Konsole keine neuen DLCs gibt, ist im Grunde schon bemerkenswert, Nintendo hätte mit Sicherheit noch einmal eine Menge Zusatzinhalte an den Mann und an die Frau bringen und sich eine goldene Nase verdienen können.

Womit wir wieder beim Thema Mario Kart 9 wären. Zuletzt gab es Berichte darüber, dass sich in neuer Teil aktiv in der Entwicklung befinde und noch 2022 vorgestellt werden könnte. So oder so wird irgendwann ein neues Mario Kart kommen. Die Frage ist: welchem Ansatz folgt Nintendo? Bleibt das Unternehmen sich treu und setzt primär auf die Welt von Super Mario? Oder holen die Macher, ähnlich wie Super Smash Bros Ulimate, eine Reihe von Gastcharakteren mit passenden Stages mit hinein? Mario Kart 8 hat dahingehend ja schon ein wenig mit Link und Co. vorgelegt.

Ganz egal, ob sie realistisch sind oder nicht, hier sind meine Vorschläge für Fahrer und Fahrerinnen, die ich gerne in Mario Kart 9 sehen würde. Wenn ihr eigene Ideen und Gedanken dazu habt, egal wie verrückt oder unwahrscheinlich, dann gerne ab in die Kommentare damit!

Master Chief

Warum nicht mal Gastcharaktere von anderen Plattformen statt nur aus anderen Switch-Spielen? Der Master Chief, das Xbox-Maskottchen, wäre doch ein bestens geeigneter Kandidat für einen Auftritt in Mario Kart 9. Stellt euch nur mal vor, wie er in seinem Kart im Warthog-Look um die bunten Kurse rast und seine Konkurrenten und Konkurrentinnen mit grünen Panzern bewirft. Fahren kann er jedenfalls, das hat er schon häufig genug in den Halo-Spielen bewiesen. Vielleicht sogar auf einer passenden Strecke im Halo-Ring-Design? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde das gerne sehen.

Der Master Chief im Kart?

Pikachu

Für das bekannteste aller Pokémon wäre doch mit Sicherheit auch Platz in einem Kart, die richtige Größe dafür hat Pikachu ja im Grunde schon. Man muss ihn nur noch in ein schickes Fahrzeug hocken und ab geht die Post. Kann auch ein E-Kart sein, um ein spielerisches Vorbild zu setzen, für den Strom sorgt Pikachu hier schon selbst. Jedenfalls würde die elektrisch aufgeladene Maus ganz gut zwischen all die anderen bunten Charaktere passen, die Mario Kart zu bieten hat.

Pikachu versorgt sein E-Kart selbst mit Strom

Kirby

Die rosafarbene Knutschkugel darf nicht fehlen! Kirby würde zu diesem Spiel doch auch wie die Faust aufs Auge passen und sich inmitten der anderen Charaktere prima einreihen. Zudem könnte man ihm zahlreiche Alternative Outfits verpassen, mit denen er dann so aussieht, als hätte er die anderen Fahrer und Fahrerinnen verschluckt - Smash Bros Ultimate lässt grüßen. Im dortigen Abenteuermodus war Kirby der große Star und er ist natürlich ebenso in seinen eigenen Spielen, einen Platz in Mario Kart hätte er sich mehr als verdient.

Kirby, die kleine Kugel.

Bayonetta

Nintendo hat Bayonetta gerettet! So kann man es wohl sagen. Wer weiß, ob es ohne Nintendo einen zweiten und demnächst auch einen dritten Teil gegeben hätte? Wie dem auch sei, mittlerweile hat sich die Hexe ganz gut in Nintendos Portfolio eingegliedert und auch mit einem Kart oder einem Motorrad kann sie mit Sicherheit umgehen. Warum also nicht mit Mario und Co. über die Pisten rasen? Wäre nicht das seltsamste Crossover, schließlich hat sie den Klempner und andere seiner Gefährten bereits in Super Smash Bros verprügelt.

Bayonetta kann wohl auch mit Karts umgehen.

Samus Aran

Noch so ein Nintendo-Maskottchen. Auch wenn Samus nicht die Zugkraft eines Mario hat, war ihr jüngstes Abenteuer, Metroid Dread, doch recht erfolgreich. Während Metroid Prime 4 weiter auf sich warten lässt, könnte Samus ja in der Zwischenzeit einen kleinen Abstecher auf die Kart-Strecken machen. Das Zeug dazu hat die Kopfgeldjägerin auf jeden Fall und auch in einem Kart würde sie eine gute Figur machen, wenn sie der Konkurrenz die Panzer um die Ohren feuert.

Samus Aran gehört einfach dazu.

Die Rabbid-Versionen von Mario und Co.

Liebt ihr sie nicht auch, die verrückten Rabbid-Versionen von Mario, Peach und Co. aus Mario + Rabbids? Eigentlich spricht nichts dagegen, sie zu Mario Kart zu bringen, immerhin gibt's ja schon unterschiedliche Versionen von Mario oder Peach in den Spielen. Ein paar mehr würden also auch nicht schaden und dass die verrückten Hasen da ganz gut reinpassen, haben sie in ihrem Crossover-Spiel bestens unter Beweis gestellt. Auch für ein Mario Kart 9 das perfekte Match!

Verrückt, aber gut: Mario und Co als Rabbids.

Doom Slayer

Noch ein wilder Crossover-Gedanke. Viele haben sich ja den Doom Slayer als Kämpfer in Super Smash Bros gewünscht, am Ende aber nur ein Mii-Outfit von ihm bekommen. Wenn's da schon nicht klappt, warum dann nicht in einem Mario Kart 9? Auf den Mars-Monden könnte man auch eine coole, thematisch passende Strecke erschaffen. Was spricht dagegen? Vielleicht, dass der Doom Slayer ein Charakter aus einem Spiel für Erwachsene ist? Wobei er ja letzten Endes als Outfit in Smash Bros landete, was dieses Argument entkräftet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fänd's witzig.

Der Doom Slayer im Kart? Witzige Vorstellung.

Ratchet und Clank

Und wo wir gerade bei Crossovern sind... Wenn schon der Master Chief hinzukäme, dann auch ein PlayStation-Charakter - oder zwei in einem! Insomniacs Duo wäre eine prima Ergänzung, ihr Stil würde auch gut dazu passen. Während Ratchet das Kart um die Kurven lenkt, schmeißt Ratchet auf seinem Rücken mit Items um sich. Sie würden sich perfekt ergänzen und inmitten der anderen Charaktere um sie herum vermutlich gar nicht so sehr hervorstechen, dass es in irgendeiner Art störend wäre.

Ratchet und Clank, ein tolles Duo.

Captain Falcon

Offensichtlicher geht's ja wohl nicht, oder? Wenn schon ein Reboot von F-Zero nicht in absehbarer Zeit kommt, dann gehört Captain Falcon einfach in Mario Kart! Und mal ehrlich, selbst wenn es noch ein Revival von F-Zero geben sollte (ich glaube es erst, wenn ich es sehe), hätte sich Falcon einen Platz im Aufgebot von Mario Kart mehr als verdient. Wenn er nur halb so gut fährt, wie er in Smash Bros prügelt, dann kann sich die Konkurrenz warm anziehen.

Captain Falcon muss mit rein!

Fox McCloud

Ein weiterer Nintendo-Charakter mit einer langen Geschichte. Wer Raumschiffe durch enge Korridore steuern und waghalsige Manöver vollführen kann, kommt auch mit einem Kart zurecht. Fox' Kart könnte man sein wenig im Stil eines Arwing gestalten. Obendrein stelle ich mir eine coole Strecke vor, die ähnlich wie die Regenbogenstrecke durch den Weltraum führen könnte, während rundherum Schiffe aus den Star-Fox-Spielen miteinander kämpfen. Das würde etwas mehr Dynamik in den Hintergrund bringen, aber lasst euch bloß nicht davon ablenken.